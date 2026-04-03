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Coahuila

Saltillo estima recibir hasta 150 mil visitantes en vacaciones

Entre los principales atractivos destaca la oferta cultural, que incluye más de 20 museos, así como espacios emblemáticos como el Museo del Desierto.

  • 03
  • Abril
    2026

Saltillo prevé recibir entre 100 mil y 150 mil visitantes durante el periodo vacacional, con una derrama económica estimada de alrededor de 200 millones de pesos, informó la directora de Turismo municipal, Lydia González Rodríguez.

¿Qué crecimiento se espera en la afluencia turística?

La funcionaria señaló que la afluencia ha mostrado un incremento de entre 10 y 15 por ciento respecto a periodos anteriores, con visitantes provenientes principalmente de Nuevo León, Durango y Tamaulipas, además de turistas internacionales.

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Indicó que uno de los factores que ha favorecido la llegada de visitantes es la percepción de seguridad en la entidad, lo que ha motivado a turistas a elegir Saltillo como destino, algunos incluso con estancias de varios días.

¿Qué atractivos ofrece Saltillo en Semana Santa?

Entre los principales atractivos destaca la oferta cultural, que incluye más de 20 museos, así como espacios emblemáticos como el Museo del Desierto, donde se reporta alta afluencia y la apertura de nuevas áreas durante esta temporada.

Además del turismo cultural, se impulsa el turismo religioso con actividades como el Viacrucis del Ojo de Agua y representaciones en la Catedral, así como eventos gastronómicos en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde participaron cocineras tradicionales.

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¿Cómo se atiende a los visitantes?

Para recibir a los turistas, el municipio desplegó módulos de orientación en accesos carreteros provenientes de Monterrey, Torreón, Zacatecas y Arteaga, donde se brinda información turística y se promueve el uso de herramientas digitales con descuentos en establecimientos locales.

Asimismo, se ha capacitado a personal de primer contacto, incluyendo elementos de seguridad, trabajadores de hoteles y restaurantes, con el objetivo de mejorar la atención al visitante durante la temporada.

Impulsan estrategia turística en la región

Las autoridades municipales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la actividad turística en la capital de Coahuila y consolidarla como un destino competitivo en el norte del país.


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