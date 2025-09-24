Cerrar X
Coahuila

Avanzan trabajos en el auditorio de la UAdeC en saltillo

  • 24
  • Septiembre
    2025

Octavio Pimentel, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, informó que continúan las labores de rehabilitación del auditorio de Campo Redondo, donde se aplican recursos por alrededor de 6 millones de pesos.

Señaló que ya se reemplazó en su totalidad la techumbre, lo que permitió constatar que no se presentan filtraciones tras las últimas lluvias. Actualmente, los trabajos se concentran en plafones, ductos para aire acondicionado, instalaciones eléctricas e iluminación.

Posteriormente se intervendrán las paredes laterales y, en la etapa final, se cambiará la alfombra para concluir con la renovación integral. 

El rector indicó que la fecha estimada de entrega es en diciembre de este año.

Pimentel añadió que las adecuaciones buscan modernizar el recinto, ya que parte de la infraestructura y tecnología con la que contaba había quedado obsoleta. 

“Queremos que este auditorio vuelva a ser un espacio digno para estudiantes y docentes, y que esté a la altura de las necesidades actuales en materia académica y cultural”, comentó.

Por su parte, la directora de Infraestructura Universitaria, Ana Laura González, explicó que el proyecto incluye la instalación de sistemas más eficientes de climatización y sonido. 

“La idea es que, una vez concluidos los trabajos, el auditorio pueda ser utilizado no solo para actividades universitarias, sino también para eventos que fortalezcan la vinculación con la comunidad”, señaló.

Estudiantes del campus manifestaron su entusiasmo por la obra. “Nos da gusto que se le dé mantenimiento, porque muchas veces el auditorio ya no ofrecía las condiciones necesarias para conferencias o presentaciones”, mencionó Andrea López, alumna de la Facultad de Psicología.

De igual forma, el profesor Jorge Ramírez destacó la importancia de contar con un espacio renovado: 

“Este tipo de inversiones garantizan que la universidad mantenga instalaciones de calidad para la enseñanza y la cultura”.


