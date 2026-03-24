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Internacional

Irán nombra nuevo jefe de Consejo Supremo de Seguridad

Irán designó a Mohammad Bagher Zolghadr como jefe de su Consejo de Seguridad tras la muerte de Ali Larijani, en medio de una escalada militar con Israel

  • 24
  • Marzo
    2026

Irán nombró a Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo jefe de su Consejo de Seguridad, en sustitución de Ali Larijani, quien murió la semana pasada durante bombardeos nocturnos en Teherán en medio de la actual escalada militar en Medio Oriente.

La designación confirma el fortalecimiento del ala más dura del régimen, con un perfil estrechamente ligado a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Lee la nota completa: Israel afirma eliminar a dos figuras clave del poder iraní

Zolghadr se desempeñaba como secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia y cuenta con una amplia trayectoria dentro del aparato militar iraní.

Fue comandante durante la guerra entre Irán e Irak y es considerado uno de los impulsores de la Guarnición Ramazan, estructura que dio origen a la Fuerza Quds, encargada de operaciones en el extranjero.

Además, figura en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, conforme a la Resolución 1747, por su participación en programas nucleares y de misiles.

La muerte de Larijani y su impacto político

La llegada de Zolghadr ocurre tras la muerte de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes del régimen iraní y considerado un actor clave en posibles negociaciones con Estados Unidos.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Larijani falleció durante una serie de bombardeos nocturnos en Teherán, en el contexto de ataques cruzados entre Irán e Israel.

Su muerte representa un golpe político relevante, ya que era visto como una figura pragmática con capacidad de diálogo en medio del conflicto.

El nombramiento se da en un momento de alta tensión. En la madrugada, Irán lanzó tres oleadas de misiles contra Israel, con impactos reportados en Tel Aviv y otras zonas del país.

Autoridades israelíes informaron daños en al menos tres edificios residenciales y la atención médica de seis personas heridas.

Las explosiones fueron acompañadas por columnas de humo visibles en el centro de la ciudad, mientras el Comando del Frente Interno confirmó impactos en el norte del país.

Más información: Irán y Hezbolá atacan Israel y bases de Estados Unidos

Por otra parte, dicha ofensiva iraní ocurre pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que existen “conversaciones productivas” con Teherán para frenar las hostilidades.

Sin embargo, desde Irán se rechazó esa versión. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que “no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos” y acusó la difusión de información falsa para influir en los mercados.

Te puede interesar: Pausa Trump ataques contra Irán tras diálogo 'productivo'

Israel advierte que continuará los ataques

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país mantendrá las operaciones militares.

“Hay más por venir”, advirtió, en referencia a nuevos ataques tanto en Irán como en Líbano.

Previo a la ofensiva iraní, Israel había bombardeado suburbios del sur de Beirut, donde afirmó haber atacado infraestructura del grupo Hezbollah.

Uno de los ataques impactó un edificio residencial, dejando al menos tres muertos, incluida una niña, según autoridades libanesas.

Mientras tanto, los ataques iraníes también se extendieron hacia países del Golfo Pérsico, elevando el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

 

 


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