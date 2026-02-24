Podcast
Coahuila

Bebé nace en ambulancia rumbo a hospital de Saltillo

Madre de 22 años dio a luz durante el traslado desde Huachichil; ambos fueron reportados estables tras ingresar al nosocomio

Un recién nacido decidió no esperar a llegar al Hospital General de Saltillo y vino al mundo dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde el ejido Huachichil, Arteaga, luego de que su madre presentara trabajo de parto avanzado.

De acuerdo con reporte de la Unidad 541 de Protección Civil del municipio, a las 10:36 horas se recibió el aviso de que una mujer embarazada acudió al consultorio municipal de Huachichil con contracciones activas.  

La paciente, identificada como Luz Elena, de 22 años y con 39 semanas de gestación, fue valorada por la médica en turno, quien determinó su traslado inmediato al hospital debido al progreso del parto.

Sin embargo, al ingresar a la ciudad de Saltillo, a las 10:58 horas, la joven dio a luz a un varón dentro de la unidad de emergencia, antes de arribar al nosocomio.

Tras el nacimiento, madre e hijo fueron ingresados al Hospital General para su revisión médica, y ambos se fueron reportados en condición estable y sin complicaciones.

El caso se suma a los partos extrahospitalarios que se registran en traslados de comunidades rurales hacia centros médicos urbanos, donde el factor tiempo resulta determinante ante el avance natural del trabajo de parto.


