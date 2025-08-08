Cerrar X
Busca_la_UAC_incrementar_certificacion_de_sus_planes_de_estudios_dfefc1f1b5
Coahuila

Busca la UAC incrementar certificación de sus planes de estudios

La Universidad Autónoma de Coahuila busca que este año el 40% de su matrícula tenga la certificación de calidad correspondiente

  • 08
  • Agosto
    2025

La Universidad Autónoma de Coahuila busca que este año el 40 por ciento de su matrícula tenga la certificación de calidad correspondiente, y que el siguiente el 70 por ciento de sus planes de estudio cuenten con ella, afirmó el rector de la institución, Octavio Pimentel.

“Esperamos este año certificar algunos programas y llegar al 35, 40 por ciento de la matrícula estudiando en programas de calidad, y esperemos llegar al 70 por ciento el año que entra de todos los programas evaluables, la intención es elevar el nivel de capacitación del docente, de infraestructura, de actualización de los planes y programas, de certidumbre con los empleadores y con ello incrementar y potencializar el sistema académico de la Universidad”.

Señaló que al inicio de su administración, la Universidad tenía un 25 por ciento de la matrícula estudiando con programas de calidad certificados, pero la intención es llegar al 100 por ciento, lo cual se hará de manera paulatina.

Explicó que la certificación implica, entre otras cosas, infraestructura, capacitación del personal docente, actualización de los planes de estudio y la cobertura de cerca de 50 indicadores que debe cubrir cada plan de estudios con los organismos certificadores.

Dijo que la meta para el siguiente año es del 70 por ciento porque hay programas nuevos que deben “madurarse”, es decir, haber egresado a tres generaciones, y por ello se debe esperar para su certificación, y agregó que la UA de C tiene actualmente más de 90 planes de estudio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
Hoteleros_piden_concesionar_aeropuerto_de_Ramos_Arizpe_a40c006238
Hoteleros piden concesionar aeropuerto de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T154222_925_c6e4669011
Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú
EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×