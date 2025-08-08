Busca la UAC incrementar certificación de sus planes de estudios

La Universidad Autónoma de Coahuila busca que este año el 40 por ciento de su matrícula tenga la certificación de calidad correspondiente, y que el siguiente el 70 por ciento de sus planes de estudio cuenten con ella, afirmó el rector de la institución, Octavio Pimentel.

“Esperamos este año certificar algunos programas y llegar al 35, 40 por ciento de la matrícula estudiando en programas de calidad, y esperemos llegar al 70 por ciento el año que entra de todos los programas evaluables, la intención es elevar el nivel de capacitación del docente, de infraestructura, de actualización de los planes y programas, de certidumbre con los empleadores y con ello incrementar y potencializar el sistema académico de la Universidad”.

Señaló que al inicio de su administración, la Universidad tenía un 25 por ciento de la matrícula estudiando con programas de calidad certificados, pero la intención es llegar al 100 por ciento, lo cual se hará de manera paulatina.

Explicó que la certificación implica, entre otras cosas, infraestructura, capacitación del personal docente, actualización de los planes de estudio y la cobertura de cerca de 50 indicadores que debe cubrir cada plan de estudios con los organismos certificadores.

Dijo que la meta para el siguiente año es del 70 por ciento porque hay programas nuevos que deben “madurarse”, es decir, haber egresado a tres generaciones, y por ello se debe esperar para su certificación, y agregó que la UA de C tiene actualmente más de 90 planes de estudio.

