Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo

Estos envíos tienen lugar en un momento crítico del sistema eléctrico cubano, ya que el país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024

  • 19
  • Diciembre
    2025

Dos buques procedentes de México con un total de 80,000 barriles de combustible van a llegar en días a Cuba para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Las dos naves aportarán hidrocarburos a Cuba en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, por la presión militar estadounidense, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

Los barcos son el Ocean Mariner y el Eugenia Gas, ambos con bandera de Liberia. Éste último se encuentra ya circunnavegando la isla de Cuba por su costa norte, rumbo al puerto de Moa (este) tras cargar en el complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país.

El otro buque, por su parte, aún estaría cargando en estas mismas instalaciones industriales mexicanas para viajar a continuación hacia Cuba, de acuerdo con los datos de seguimiento de buques del Instituto de Energía.

Estos envíos tienen lugar en un momento crítico del sistema eléctrico cubano. El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas doce meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales. Con ese ritmo de apagones, la economía nacional está paralizada y el descontento social es elevado.

Los 80,000 barriles que envía Pemex -actualmente la petrolera más endeudada del mundo- suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día.

Cuba precisa alrededor de 110,000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado y, del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país. 


