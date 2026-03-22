Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
uhjk_a720ac66c5
Coahuila

Buscan a mujer por fraude de 'tanda' en Coahuila

La Fiscalía investiga al menos 12 denuncias por fraude en Facebook; en cateos hallaron motos robadas y droga vinculadas al caso

  • 22
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha intensificado la búsqueda de una mujer acusada de operar un fraude a través de una tanda de muebles. Esta acción se deriva de dos cateos realizados el jueves en la ciudad.

El sub fiscal ministerial, Javier Rangel Ramírez, informó que hay al menos doce denuncias relacionadas con este fraude, el cual se llevó a cabo mediante la plataforma Facebook. La mujer buscada ha sido identificada como la operadora principal de esta tanda ficticia.

“Estamos en proceso de búsqueda con la investigación y proceder a la detención. Tenemos ciertos datos que nos ayudarán a dar con la persona”, declaró el sub fiscal.

Además, Ramírez mencionó que se ha solicitado la colaboración de la Policía Cibernética de la Fiscalía, dado que el fraude se operó a través de redes sociales. Durante dos cateos cateos donde se señalo operaba esta mujer también se localizaron motocicletas con reporte de robo y droga en un predio vinculado a la investigación.

La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_29_at_12_27_28_AM_ae1ac76145
'Exministerio Público vendía justicia', denuncian abogados
INFO_7_UNA_FOTO_1_c2844c6f0f
Inicia búsqueda de mujer arrastrada por la corriente en Monterrey
Whats_App_Image_2025_01_02_at_6_30_23_PM_5212717873
Fiscalía busca modernizar trámites; 70 % serán en línea
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_23_234842_6f91852448
Llama Carlos Peña a denunciar extorsiones en Reynosa
IMG_7349_87fda7f281
Cumple Spellman con liquidaciones tras despidos de trabajadores
IMG_2671_4621f26bcc
Estado proyecta inversión superior a $2,000 mdp en obras sociales
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
publicidad
×