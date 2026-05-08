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Tamaulipas

Detienen a menor por presunto robo en gimnasio de Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía localizaron artículos presuntamente robados de un gimnasio en un domicilio del Fraccionamiento del Valle

  • 08
  • Mayo
    2026

Elementos de la Guardia Estatal recuperaron diversos artículos presuntamente robados de un gimnasio ubicado en el Fraccionamiento Teocaltiche, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante un operativo realizado en un domicilio del Fraccionamiento del Valle.

De acuerdo con el reporte oficial, la movilización ocurrió luego de que las autoridades recibieran una denuncia relacionada con el robo de objetos en un centro de acondicionamiento físico de la zona.

Intentó huir al notar presencia policial

Al arribar al inmueble señalado, los agentes detectaron la presencia de un adolescente que, al percatarse del operativo, mostró una actitud evasiva e intentó escapar subiendo al techo de la vivienda.

Los elementos de seguridad le dieron alcance metros adelante y procedieron a inspeccionar el lugar.

Durante la revisión, localizaron diversos artículos que presuntamente habían sido sustraídos del gimnasio reportado.

Detectaron que el menor era sordo

Tras la intervención, personal de la Guardia Estatal y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas identificaron que el adolescente era una persona sorda.

Las autoridades señalaron que, mediante comunicación no verbal, el menor reconoció estar en posesión de los objetos robados.

Luego del aseguramiento, el adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de artículos recuperados ni si existen más personas relacionadas con el caso.


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