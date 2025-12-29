'Exministerio Público vendía justicia', denuncian abogados

El Foro de Abogados de Monclova denunció la existencia de una presunta red de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro de Coahuila, la cual habría sido encabezada por el ex agente del Ministerio Público, Édgar Abdel Garza Lozano, acusado de vender justicia mediante cobros ilegales y la manipulación de procesos penales en casos de alto impacto.

De acuerdo con Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro, el exfuncionario habría operado un esquema para reclasificar delitos graves como homicidio y secuestro a cambio de fuertes sumas de dinero, que oscilaban entre los 300 y 400 mil pesos, con lo que los imputados obtenían beneficios procesales e incluso su libertad.

Reyna Adam señaló que Garza Lozano actuó en complicidad con familiares directos —entre ellos su madre, funcionaria administrativa de la FGE—, así como con abogados particulares, defensores de oficio y otros servidores públicos, lo que le permitió mantener control sobre múltiples carpetas de investigación.

El abogado afirmó haber sido víctima directa de estas prácticas en al menos tres causas penales, en las que fue retirado como defensor particular para imponer abogados de oficio previamente alineados con el ex Ministerio Público, bajo promesas de resoluciones favorables a los imputados.

Uno de los casos que dio origen al proceso penal contra Garza Lozano corresponde a un delito de secuestro, en el que una familia habría entregado alrededor de 300 mil pesos para modificar la imputación, acuerdo que no se cumplió, ya que el acusado recibió una sentencia de hasta 80 años de prisión.

Pese a estos señalamientos, el ex agente del Ministerio Público evitó enfrentar un juicio al acogerse a un mecanismo de salida alterna, lo que, de acuerdo con el Foro de Abogados, dejó sin sanción a fondo las irregularidades denunciadas.

El vocero del organismo también denunció la existencia de protección interna dentro de la Fiscalía y advirtió que la salida del exfuncionario no significó el desmantelamiento de la red de corrupción, la cual —aseguró— continúa operando con la participación de otros servidores públicos y defensores de oficio.

Finalmente, Reyna Adam informó que continuarán las denuncias penales y que en los próximos días acudirán ante la Fiscalía con testigos para formalizar nuevas querellas, además de solicitar la revisión de decenas de carpetas de investigación y registros de audiencias para deslindar responsabilidades.

