Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_1_c2844c6f0f
Nuevo León

Inicia búsqueda de mujer arrastrada por la corriente en Monterrey

La desaparición de la mujer ocurrió cuando la mujer que ya se había puesto a salvo decidió regresar a su vehículo en la corriente por su celular

  • 11
  • Septiembre
    2025

Los cuerpos de emergencia reanudaron este jueves la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente en La Estanzuela.

Elementos de Protección Civil en coordinación con autoridades municipales reanudaron las labores de búsqueda a las 05:30 horas y realizaran un barrido en el área en donde ocurrió la desaparición de la mujer de 72 años de edad.

En el operativo de búsqueda participan ocho elementos de Protección Civil Nuevo León, ocho elementos de Protección Civil Monterrey, dos elementos de Protección Civil Guadalupe, dos Binomios Caninos de PC NL, un helicóptero de PC NL y dos elementos del CRUM.

La desaparición de la mujer ocurrió la noche de este miércoles alrededor de las 19:20 horas, cuando autoridades municipales habían cerrado el paso en el cruce con Paseo de la Hacienda debido al incremento del caudal. Sin embargo, automovilistas se aventuraron a intentar cruzar, lo que derivó en que varios vehículos quedaran en riesgo de ser arrastrados.

De acuerdo con testigos, los ocupantes de dos automóviles lograron ponerse a salvo. No obstante, una mujer identificada extraoficialmente como Martha Ortiz, de 72 años, regresó a su Honda Accord blanco con la intención de recuperar su teléfono móvil.

Un joven que había intentado ayudarla, identificado como Wualverto Israel , de 32 años, explicó que la mujer  insistió en reiteradas ocasiones en volver al cauce únicamente para recuperar el celular.

Tras regresar , la fuerza del agua la sorprendió y la arrastró río abajo sin que nadie pudiera alcanzarla.

Al presenciar la escena, Guillermo Martínez Santana, de 40 años, decidió arriesgar su vida para auxiliarla. Se sujetó con una manguera de plástico e ingresó al cauce, pero la corriente lo superó y terminó atrapado en el canal. Dónde horas después fue localizado sin vida.

Con información de Carlos Enriquez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis
91f6b0d7_684f_4d47_8898_7bf8493628c4_6435b5c626
Realizarán nuevo desfogue en la Presa La Boca esta tarde
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_fda7f7a178
Entregan a 'Tiger', perro rescatado de incendio en Escobedo
policias_apodaca_1d4ede2cfd
Dos policías resultan lesionados tras volcadura en Apodaca
EH_UNA_FOTO_76_3702466982
Se consolida sector inmobiliario en México: crecerá 10% en 2025
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×