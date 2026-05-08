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Coahuila

Anuncia Saltillo más festejos para las mamás este fin de semana

El municipio saltillense informó que las celebraciones continuarán este viernes y sábado en colonias como Zaragoza y Satélite Norte

  • 08
  • Mayo
    2026

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 08 de mayo continuarán los festejos con motivo del Día de las Madres con un evento cultural y musical en la colonia Zaragoza, donde se llevará a cabo una nueva jornada del “Duelo de Sonoras”.

La actividad iniciará a las 6:30 de la tarde en la plaza pública ubicada entre las calles Laureles y Eucalipto, a la altura de Ciprés y Acacia, con acceso gratuito para todas las familias.

De acuerdo con las autoridades municipales, durante la jornada se contará con la participación de agrupaciones como Sonora Dinamita y la Super Original Tropicana de Benetia, además del grupo local Señor Bones, como parte de la programación artística organizada en distintos sectores de la ciudad.

Se recomendó a la ciudadanía acudir con anticipación para disfrutar de las presentaciones musicales y actividades recreativas preparadas para las mamás.

Asimismo, el Ayuntamiento destacó la participación de familias en el festejo realizado en el sector Teresitas, donde cientos de asistentes disfrutaron de música en vivo en las instalaciones del Multideportivo El Sarape.

Las autoridades reiteraron que las celebraciones continuarán este viernes y sábado en colonias como Zaragoza y Satélite Norte, con el objetivo de acercar actividades culturales y de convivencia a diferentes puntos de Saltillo.


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