Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe

El crecimiento acelerado de Ramos Arizpe ha obligado a replantear el desarrollo urbano del municipio, con la exigencia de que nuevos proyectos habitacionales cumplan con estándares de planeación, calidad y legalidad.

Durante la presentación de un desarrollo residencial, autoridades municipales señalaron que la llegada de inversión inmobiliaria debe ir acompañada de un modelo de ciudad ordenado, que garantice vivienda adecuada y servicios suficientes para la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el municipio ha trabajado en la agilización de trámites para facilitar la inversión, aunque subrayó que estos procesos están condicionados al cumplimiento de criterios urbanos que permitan un crecimiento sostenible.

Indicó que el desarrollo industrial de la ciudad ha incrementado la demanda de vivienda, por lo que se busca que los nuevos fraccionamientos respondan a una visión integral que incluya infraestructura, conectividad y espacios públicos.

Como ejemplo, se destacó el proyecto Minerva Residencial, el cual contempla un esquema de urbanización en 40 hectáreas con más de 10 sectores, integrando áreas habitacionales, comerciales, educativas y de esparcimiento.

El desarrollo incluye también sistemas de seguridad, videovigilancia, conectividad digital mediante fibra óptica, así como áreas verdes y espacios recreativos.

Autoridades estatales y representantes del sector inmobiliario coincidieron en la necesidad de consolidar modelos de vivienda que acompañen el crecimiento económico del municipio y eviten problemáticas asociadas a la expansión desordenada.

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