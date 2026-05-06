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Nuevo León

Realizan entrega de casas del Bienestar en Ciénega de Flores

Octavio Romero Oropeza, mencionó que Nuevo León ha duplicado el número de viviendas en construcción, pasando de 30 mil a 77 mil, teniendo 11 en proceso

  • 06
  • Mayo
    2026

Con el fin de continuar mejorando las condiciones de las familias mexicanas, se llevó a cabo la entrega de casas por parte del programa de vivienda para el bienestar, en el municipio de Ciénaga de Flores.

Realizan entrega de viviendas en Ciénega de Flores

El gobernador Samuel García en compañía de Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit y Edna Elena Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, realizaron un enlace en vivo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera, donde realizaron la primera entrega de llaves.

Posteriormente, el edil, en conjunto con las autoridades, realizó un breve recorrido por la vivienda.

“Es una inversión muy importante que está por arriba de los 41,000 millones de pesos, si no sólo es construir la vivienda que no tiene a quien menos gana, sino además generar una derrama económica muy importante en el estado generación de empleos se mueve la economía, la construcciones es probablemente la actividad que más incrementa la actividad económica de un país y de un estado”.

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Nuevo fraccionamiento dará hogar a 56 familias

Este nuevo fraccionamiento, Los Lirios, dará hogar a 56 familias, teniendo grandes oportunidades de crecimiento gracias a las empresas cercanas de la zona.

Octavio Romero Oropeza, por su parte, mencionó que Nuevo León ha duplicado el número de viviendas en construcción, pasando de 30 mil a 77 mil, teniendo 11 en proceso.

Las cuales estarán distribuidas en los municipios de:

Ciénega de Flores
Cadereyta
García
Juárez
Pesquería
Escobedo

“Estamos hablando de historias de personas de familias de hijas de hijos que van a crecer en un entorno más estable de familias con mayor certeza y de personas que van a comenzar a planear su futuro con más calidad. Por eso es importante mantener este curso, quiero reconocer también el gran apoyo del gobernador Samuel García”.

“Esta coordinación se vuelve clave para no dejar de construir casas la noticia que hoy nos dan el Secretaría de qué vamos a construir 77,000 casas, es un número mayúsculo hace un año, la meterán 30,000, que vengan a decirnos en menos de un año que más que se duplican el número de casas, es eso no era noticia, para nuevo León son más casas más empleo, más derramé económica y más empresas de nuevo León construyendo”.

Este programa continuará, de la mano del gobierno federal y el gobierno del estado, para seguir brindando un hogar digno para la ciudadanía.


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