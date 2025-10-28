Cerrar X
Coahuila

Buscan evitar más tragedias escolares con coordinación federal

Tras muerte de un niño por colapso de techumbre, Coahuila coordina programa federal y supervisión estatal para garantizar seguridad en escuelas

  • 28
  • Octubre
    2025

Tras el fallecimiento de un niño en San Pedro de las Colonias por el colapso de una techumbre escolar, autoridades de Coahuila anunciaron que a partir de ahora habrá una coordinación total entre el programa federal “La Escuela es Nuestra” y las autoridades educativas estatales, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural de todas las obras escolares en la entidad.

Se informó que ya se sostuvo comunicación directa con el secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, con quien acordó alinear todos los proyectos del programa a las normas y supervisión del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

“Quedamos que a partir de ya iba a haber una coordinación total por parte de este programa. Desconozco las reglas de operación, pero si así eran, en la práctica no se cumplían. No solo en Coahuila, en muchas partes del país está pasando lo mismo”, señaló el gobernador Manolo Jiménez.

Explicó que su administración ya realiza un levantamiento de todas las obras en curso y por iniciar, para revisar que cumplan con los lineamientos técnicos y de seguridad.

“Estamos tomando cartas en el asunto, alineando todo a las reglas del ICIFED y cuidando a nuestras niñas y niños, porque no se vale que por una acción de este tipo se haya cobrado una vida”, enfatizó.

El gobernador recordó que desde abril de este año su gobierno había solicitado en las reuniones de seguridad y en la mesa de paz la necesidad de coordinar los proyectos del programa federal, al detectar irregularidades en obras que no cumplían con los parámetros técnicos.

“Una techumbre cuesta entre 3 y medio y 5 millones de pesos, dependiendo del tamaño. ¿Cómo es posible que con un millón quieran hacer una? Eso significa quitarle resistencia a los cimientos, a las traves o al techo. Por eso existe el ICIFED: porque las especificaciones son muy rigurosas y están pensadas para proteger a nuestros niños y adolescentes”, subrayó.

Jiménez reiteró que el objetivo es que todas las obras escolares queden bajo supervisión directa de la Secretaría de Educación estatal y el ICIFED, para evitar riesgos en los planteles y asegurar la correcta aplicación de los recursos.

“Ya debe haber un trabajo coordinado al 100 por ciento entre ‘La Escuela es Nuestra’, la Secretaría de Educación y el ICIFED, para que todas las obras estén bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal”, concluyó.


