Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
858bc121_6c5a_463c_be12_17ce4ffa4387_a6359e73f6
Coahuila

Donación de órganos mejorará la vida al menos de cinco personas

Durante el proceso, familiares, amigos y personal del hospital IMSS Saltillo realizaron una valla de aplausos en homenaje a la donadora

  • 07
  • Marzo
    2026

El IMSS Coahuila concretó la tercera procuración de órganos del año en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 de Saltillo, logrando obtener dos riñones y tejido musculoesquelético de una mujer de 68 años, lo que beneficiará al menos a cinco personas.

Donadora había expresado su voluntad de donar órganos

La paciente, María “N”, fue trasladada desde el ISSSTE y diagnosticada con muerte encefálica tras un evento vascular cerebral. Sus hijas autorizaron la donación, respetando la decisión de su madre de ayudar a otros.

Distribución de órganos para trasplantes

Los riñones fueron enviados al Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México, mientras que el tejido musculoesquelético se destinó al Hospital Universitario de Monterrey para procedimientos médicos, ampliando las posibilidades de recuperación de los pacientes beneficiados.

Homenaje y reconocimiento a la donadora

Durante el proceso, familiares, amigos y personal del hospital realizaron una valla de aplausos en homenaje a la donadora, quien en vida se dedicaba a las labores del hogar, mostrando respeto y gratitud por su decisión.

IMSS exhorta a la población a hablar sobre donación de órganos

El IMSS destacó que estas acciones brindan esperanza a quienes esperan un trasplante y reiteró la importancia de conversar con la familia sobre la posibilidad de convertirse en donadores, fomentando una cultura de solidaridad y apoyo a pacientes en lista de espera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1114_871b36227c
IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum
andres_manuel_lopez_obrador_fe9476069b
Desmienten que Andrés Manuel López Obrador fue hospitalizado
IMG_1083_fa93cc7ac8
Buscan fortalecer inversiones europeas tras reunión con UE
publicidad

Últimas Noticias

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
aseguran_500_kilos_presunto_cristal_sonora_3503c680f5
Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora
arrancan_elecciones_legislativas_colombia_0a43fc4b6b
Arranca jornada electoral para renovar Congreso en Colombia
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×