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Coahuila

Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros

La funcionaria explicó que se han establecido mesas de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales para mantener una misma línea de información

  • 24
  • Marzo
    2026

El proyecto del tren de pasajeros en Coahuila avanza en su etapa de estudios técnicos y coordinación social, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a familias en las zonas por donde pasará la obra, informó María Bárbara Cepeda, secretaria de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado.

La funcionaria explicó que se han establecido mesas de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales para mantener una misma línea de información, particularmente ante las dudas de la población en los municipios involucrados.

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Indicó que como parte de este proceso se instaló una mesa social para dar seguimiento al proyecto y atender inquietudes de las comunidades, ya que los alcaldes son el primer contacto con las familias que podrían verse impactadas.

Cepeda detalló que este martes se llevarán a cabo reuniones con los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe para analizar temas clave como los cruces ferroviarios y la planeación urbana en torno al trazado del tren.

Señaló que el proyecto aún no cuenta con un plan ejecutivo definitivo, ya que actualmente se realizan estudios técnicos que buscan definir la ruta con la menor afectación posible en viviendas y zonas habitadas.

En cuanto a un posible proceso de reubicación de familias o liberación de derecho de vía, precisó que estos costos y negociaciones corresponderían al Gobierno Federal, instancia responsable de la ejecución del proyecto.

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No obstante, subrayó que desde el Gobierno del Estado se mantiene la postura de impulsar el desarrollo del tren sin afectar a la población, priorizando el diálogo y la coordinación institucional.

Finalmente, indicó que las mesas de trabajo continuarán conforme avancen los estudios, con el objetivo de garantizar que el proyecto se desarrolle con orden y con el menor impacto social posible.


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