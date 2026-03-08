Instalan mesas de trabajo para impulsar competitividad en turismo

México refuerza su turismo mediante la instalación de mesas de trabajo coordinadas por los principales organismos empresariales del país.

Esta iniciativa busca mejorar la competitividad, la promoción internacional y el desarrollo sostenible del sector, siguiendo el Convenio Marco firmado en FITUR.

Los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) coinciden en que la colaboración del sector privado es clave para consolidar a México como un destino turístico global.

El turismo representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 4.9 millones de empleos directos, además de dinamizar sectores como transporte, hospedaje, comercio, gastronomía y entretenimiento.

En 2025, México recibió más de 47 millones de turistas internacionales, lo que evidencia su potencial competitivo a nivel mundial.

El convenio establece compromisos estratégicos: unidad del sector, profesionalización del servicio, rediseño de la promoción, manejo de crisis y desarrollo sostenible.

Las mesas de trabajo permitirán transformar estos compromisos en acciones concretas para mejorar la calidad del servicio y promover experiencias de mayor valor.

Con esta coordinación empresarial, México busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, aumentando su impacto económico y fortaleciendo las comunidades receptoras.

Comentarios