Buscan servicios básicos para colonias en irregulares en Saltillo

La asociación civil Acción Revolucionaria de Coahuila realiza una serie de gestiones ante el gobierno municipal para dotar de servicios básicos a colonias de Saltillo que se encuentran en proceso de regularización, con el objetivo de garantizar el acceso al agua, drenaje, electrificación y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Su dirigente estatal, Antonio Trejo, explicó que desde hace un año mantienen una agenda de trabajo con la autoridad municipal, que contempla recorridos por distintas zonas de la ciudad para identificar necesidades prioritarias.

Algunos de ellos se han realizado en colonias como Mezquites, Hacienda de Peña, La Gloria, Ampliación La Gloria, Privada Los Arcos y La Quebrada, donde persisten carencias de infraestructura debido a que aún no cuentan con certeza jurídica plena.

Trejo señaló que en algunas de estas comunidades el suministro de agua depende de pipas y tinacos, lo que representa un apoyo temporal que debe resolverse de fondo mediante proyectos de introducción de redes.

En La Gloria, por ejemplo, hay servicios de agua, drenaje y luz, pero falta pavimentación; mientras que en Ampliación La Gloria, con 330 lotes, no existe ningún servicio básico.

En La Quebrada y Hacienda de Peña, así como en Privada Los Arcos, habitan unas 300 familias que enfrentan condiciones similares.

El líder social adelantó que buscan incluir estas obras en el presupuesto municipal del próximo año, priorizando el derecho al agua como primer paso.

Adelantó que la próxima semana, continuarán los recorridos en el sur poniente de Saltillo, en colonias como Rincón de las Maravillas, Amistad I y II, Ampliación Rincón de los Pastores, Rincón de los Pastores y el ejido Providencia, donde también hay pendientes en materia de servicios y regularización.

En cuanto a la entrega de escrituras, indicó que cada colonia se gestiona con diferentes dependencias: Tenencia de la Tierra municipal, Comisión Estatal de Vivienda o instancias federales, dependiendo de la situación legal.

El objetivo, dijo, es agilizar los acuerdos entre gobierno y propietarios para dar certeza jurídica, requisito indispensable para acceder a obras de infraestructura.

Trejo subrayó que la organización trabaja en varios municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras y Piedras Negras, con un padrón de afiliados en crecimiento.

“Queremos que la gente nos conozca por resolver y no por patear el bote. Hay un compromiso claro para sacar adelante los pendientes de nuestros compañeros”, afirmó.

Comentarios