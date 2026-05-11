Buscará Saltillo atraer turistas del Mundial 2026

Ante la expectativa generada por el Mundial de la FIFA 2026, autoridades turísticas buscan posicionar a Saltillo y la región sureste de Coahuila como destinos atractivos para los visitantes internacionales que llegarán al noreste del país, especialmente a Monterrey, una de las sedes del torneo.

Raúl Rodarte Leos, representante de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, explicó que esta estrategia surgió tras el acercamiento con periodistas latinoamericanos que participaron en una convención en Monterrey, quienes fueron invitados a realizar un recorrido de familiarización por la región.

Buscan proyectar atractivos turísticos de la región

La intención es que los comunicadores conozcan de primera mano la oferta turística de Saltillo y de los Pueblos Mágicos cercanos como Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe y Parras, para posteriormente difundir la experiencia en sus países de origen.

Entre los principales atractivos destacan los recorridos por el centro histórico, la gastronomía regional, la ruta vitivinícola y museos emblemáticos como el Museo del Desierto, considerado uno de los más importantes de su tipo en Latinoamérica.

Rodarte Leos subrayó que también se busca fortalecer la percepción positiva en materia de seguridad tanto en Monterrey como en Saltillo, con el objetivo de generar confianza entre los turistas extranjeros que arribarán durante la justa mundialista.

Destacan oferta cultural, gastronómica y hotelera

El funcionario señaló que el noreste del país ofrece una experiencia distinta a otros destinos tradicionales, al combinar desierto, viñedos, cultura y gastronomía, con propuestas como cortes de carne, cabrito, vino, cerveza artesanal y bebidas regionales como el sotol.

Además, destacó que Saltillo cuenta con más de 20 museos y sitios de interés, entre ellos el Museo de las Aves, el Museo del Sarape y el Museo de la Revolución, así como espacios emblemáticos como la Alameda Zaragoza y diversos recintos históricos.

De cara al Mundial 2026, la ciudad también prepara una agenda cultural que complementará la experiencia de los visitantes durante el evento deportivo.

En cuanto a infraestructura, Saltillo dispone de más de 4 mil habitaciones hoteleras, en su mayoría de cuatro estrellas, con tarifas estimadas entre los 3 mil y 8 mil pesos por noche durante la temporada mundialista.

Finalmente, Rodarte Leos invitó a quienes visiten Monterrey a aprovechar su estancia para conocer la región sureste de Coahuila.

“Es una gran oportunidad para que el mundo descubra que esta parte del país también tiene mucho que ofrecer”, concluyó.

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