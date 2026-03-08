Mahealany Lee, fuerza y corazón detrás de 'Quijadas de la Vida'

En el mundo del rescate, donde cada segunda cuenta y la fuerza física es vital, Mahealany Lee Briceño Ochoa se ha alzado como un referente de tenacidad. Como técnico en extracción vehicular de la Cruz Roja Delegación Tamaulipas, esta mujer victorense "todo terreno" demuestra día a día que el servicio y la valentía no tienen género.

Todo comenzó hace poco más de una década. A los 15 años, Mahealany vivió en carne propia un accidente automovilístico. Esa experiencia, lejos de paralizarla, encendió en ella una chispa: la necesidad de ayudar.

"Yo dije: 'yo quiero esto para mí'", recuerda con orgullo. Lo que empezó como un deseo de brindar consuelo básico se transformó en una carrera profesional de rescate. Su camino no fue lineal. Por motivos laborales se trasladó a Matamoros, donde no dejó pasar la oportunidad de inscribirse en la escuela de capacitación.

Tras concluir su etapa en la frontera, regresó a su natal Ciudad Victoria para integrarse de lleno a la delegación local, donde ya suma dos años de servicio especializado.

Al ser cuestionada sobre por qué eligió la extracción vehicular —un área históricamente dominada por hombres—, su respuesta es contundente:

"Siempre me he caracterizado porque me gustan los retos. Quise demostrar que las mujeres también podemos", puntualizó.

Adrenalina y compasión: El manejo de las 'Quijadas de la Vida'

Operar las herramientas hidráulicas, conocidas como "quijadas de la vida", requiere una fuerza inmensa. Sin embargo, Mahealany asegura que, en el momento crítico, el peso desaparece.

"La prioridad es ayudar a las personas; la adrenalina me hace sacar fuerza de donde no imaginaba que tenía".

Aunque reconoce el trabajo en equipo con sus compañeros varones, Mahealany ha demostrado su capacidad trabajando sola en cortes y maniobras de rescate sin ninguna dificultad.

Entre sus experiencias más impactantes, recuerda con especial sentimiento su primer rescate un 12 de diciembre. No fue un accidente común: se trató de un tráiler cargado de cerditos.

Los sonidos y el sufrimiento de los animales dejaron una marca profunda en ella, recordándole la sensibilidad que debe acompañar a todo rescatista.

Hoy, Mahealany no solo rescata vidas, sino que busca inspirar a otras. Su mensaje es claro y directo para todas las mujeres:

"Claro que se puede. Nunca dudemos de nuestro potencial ni de nuestro poder".

Con su uniforme de la Cruz Roja y la disposición de ayudar a quien lo necesite, Mahealany Lee Briceño sigue demostrando que, cuando nace del corazón, ningún rescate es imposible.

