Cerrar X
d95d45c7_c290_4466_944b_8256811feeba_0ac9bd2c9d
Coahuila

Catrina monumental ilumina el Centro Histórico de Ramos Arizpe

Una Catrina de 20 m y un catrín de 12 m encabezarán el Festival de la Catrina 2025, con altares, gastronomía y actividades culturales

  • 28
  • Octubre
    2025

En el corazón del Centro Histórico de Ramos Arizpe se instaló una Catrina monumental de 20 metros de altura, acompañada de un catrín de 12 metros, que se convertirán en el atractivo principal del Festival de la Catrina 2025 y la Feria del Tamal y Pan de Pulque, que se celebrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El montaje de ambas figuras se realizó en la Plaza de Armas, donde también se preparan los altares de muertos, stands gastronómicos y espacios artísticos que formarán parte del evento. 

Habitantes y visitantes ya comienzan a acercarse para observar los trabajos, que marcan el inicio de una de las celebraciones más esperadas del municipio.

f970a750-6c74-4c11-afee-b581ede1dcf3.jfif

Además de la monumental Catrina, se instalarán 15 altares tradicionales elaborados por universidades, colonias y asociaciones civiles, en un esfuerzo colectivo por rendir homenaje a las tradiciones mexicanas y mantener vivo el espíritu del Día de Muertos.

El Festival de la Catrina 2025 incluirá una callejoneada de apertura el jueves 31 de octubre, así como una feria gastronómica con 35 expositores de tamales, 15 panaderos de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, además de presentaciones musicales, danzas y concursos durante los tres días.

Vecinos del primer cuadro consideraron que la instalación de la Catrina monumental se ha convertido en un símbolo visual del inicio de la temporada. “Cada año viene más gente; ya es parte de nuestra identidad ver cómo levantan la Catrina.

386deeef-cdbb-48b9-b03c-2de93149f508.jfif

Es una forma de celebrar con orgullo nuestras tradiciones”, comentó una residente del centro.

El evento será gratuito y familiar, con actividades que buscarán fortalecer la convivencia y proyectar a Ramos Arizpe como uno de los municipios más activos en la preservación de las festividades del Día de Muertos en la región sureste de Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T134458_374_bb0a62a21b
Instala DIF Ramos Arizpe mesa de ayuda para familias por incendio
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T123557_363_3add4ca033
Obra 'Las Primas' llega al Teatro de Ramos Arizpe
ee567e6b_249e_49c8_963d_da70fa6aea34_407a4e712d
Supervisan avance de la Ruta Estudiantil Gratuita en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×