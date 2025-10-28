Catrina monumental ilumina el Centro Histórico de Ramos Arizpe

En el corazón del Centro Histórico de Ramos Arizpe se instaló una Catrina monumental de 20 metros de altura, acompañada de un catrín de 12 metros, que se convertirán en el atractivo principal del Festival de la Catrina 2025 y la Feria del Tamal y Pan de Pulque, que se celebrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El montaje de ambas figuras se realizó en la Plaza de Armas, donde también se preparan los altares de muertos, stands gastronómicos y espacios artísticos que formarán parte del evento.

Habitantes y visitantes ya comienzan a acercarse para observar los trabajos, que marcan el inicio de una de las celebraciones más esperadas del municipio.

Además de la monumental Catrina, se instalarán 15 altares tradicionales elaborados por universidades, colonias y asociaciones civiles, en un esfuerzo colectivo por rendir homenaje a las tradiciones mexicanas y mantener vivo el espíritu del Día de Muertos.

El Festival de la Catrina 2025 incluirá una callejoneada de apertura el jueves 31 de octubre, así como una feria gastronómica con 35 expositores de tamales, 15 panaderos de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, además de presentaciones musicales, danzas y concursos durante los tres días.

Vecinos del primer cuadro consideraron que la instalación de la Catrina monumental se ha convertido en un símbolo visual del inicio de la temporada. “Cada año viene más gente; ya es parte de nuestra identidad ver cómo levantan la Catrina.

Es una forma de celebrar con orgullo nuestras tradiciones”, comentó una residente del centro.

El evento será gratuito y familiar, con actividades que buscarán fortalecer la convivencia y proyectar a Ramos Arizpe como uno de los municipios más activos en la preservación de las festividades del Día de Muertos en la región sureste de Coahuila.

