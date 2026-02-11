Podcast
Coahuila

Esterilizan más de 90 mascotas en Ramos Arizpe en campaña

Autoridades recomendaron que los animales que necesiten este servicio acudan con al menos seis horas de ayuno, libres de garrapatas y con abrigo

  • 11
  • Febrero
    2026

Más de 90 perros y gatos han sido  esterilizados en Ramos Arizpe, durante tres diferentes jornadas de la campaña de tenencia responsable impulsada por el DIF Municipal y el Gobierno local, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal, prevenir enfermedades y disminuir riesgos a la salud pública.

De acuerdo con información oficial, durante estas tres jornadas realizadas en este año en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe se han aplicado también 69 vacunas y 90 desparasitaciones, beneficiando a familias de distintos sectores del municipio.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan atender un problema que impacta directamente en la comunidad, ya que la falta de control en la reproducción de mascotas incrementa la presencia de animales en situación de calle y eleva el riesgo de transmisión de enfermedades.

Esterilización contribuye a convivencia más segura

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, explicó que la esterilización no solo mejora la calidad de vida de las mascotas, sino que también contribuye a una convivencia más segura y ordenada en la ciudad, al reducir la proliferación descontrolada de perros y gatos.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino indicó que el bienestar animal forma parte de una estrategia preventiva de salud pública, al tiempo que llamó a la ciudadanía a asumir una tenencia responsable y participar en las jornadas gratuitas.

Anuncian esterilización gratuita cada miércoles 

Como parte de la continuidad del programa, el DIF Ramos Arizpe estará realizando cada miércoles la esterilización gratuita en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con cupo limitado a 30 mascotas, priorizando aquellas que lleguen temprano y ocupen un lugar en la fila. 

Las autoridades recomendaron que los animales acudan con al menos seis horas de ayuno, libres de garrapatas y con abrigo, además de recordar que la campaña incluye desparasitación externa y vacuna antirrábica.

Las jornadas son organizadas de manera conjunta por el DIF Municipal y la Secretaría de Salud de Coahuila, como parte de un esquema permanente de atención y prevención en materia de bienestar animal.


