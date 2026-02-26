Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Ramos Arizpe incorporará equipo para limpieza urbana

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la nueva barredora permitirá optimizar el retiro de residuos en avenidas de alto flujo vehicular

  • 26
  • Febrero
    2026

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció la próxima incorporación de una barredora mecánica y dos camiones adicionales para la recolección de basura, con el objetivo de fortalecer las labores de limpieza en vialidades y espacios públicos del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la nueva barredora permitirá optimizar el retiro de residuos en avenidas de alto flujo vehicular, donde actualmente se concentra una mayor carga de basura y polvo, y señaló que esta unidad facilitará el mantenimiento constante de las principales arterias y reducirá tiempos de operación.

Amplían cobertura del servicio de recolección

Además, precisó que los dos nuevos camiones recolectores se sumarán al parque vehicular existente para ampliar la cobertura del servicio y mejorar la frecuencia de recolección en colonias y sectores habitacionales.

De acuerdo con el edil, estas adquisiciones forman parte de una estrategia municipal orientada a fortalecer los servicios públicos y atender el crecimiento urbano que ha registrado la ciudad en los últimos años.

Unidades entrarán en operación próximamente

El Gobierno Municipal indicó que las nuevas unidades entrarán en operación en fecha próxima, una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes y la capacitación del personal encargado de su manejo.


