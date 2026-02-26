Podcast
Reporte Ciudadano
Escena

Llegará 'El laberinto de Tim Burton' a Monterrey

Tras conquistar la CDMX, la muestra inmersiva del cineasta Tim Burton abrirá el 8 de mayo en el Centro Convex con más de 200 bocetos originales

  • 26
  • Febrero
    2026

Tras el extraordinario éxito de El laberinto de Tim Burton en la Ciudad de México, donde más de 350 mil personas han visitado la experiencia, la muestra inmersiva que alberga trabajo original del cineasta e ilustrador llegará ahora a Monterrey como parte de su tour internacional.

A partir de este jueves se abrió la lista de espera para obtener acceso anticipado a los boletos de la exposición, una experiencia que sumerge a los visitantes en el universo del creador de "El Extraño Mundo de Jack", "Beetlejuice" y "El Joven Manos de Tijera".

Antes de llegar a México, la experiencia recorrió importantes ciudades europeas como Madrid, Barcelona, París, Milán, Bruselas y Berlín, donde acumuló más de un millón de visitantes y se consolidó como un fenómeno cultural.

Experiencia reúne más de 200 bocetos originales

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido único por el universo creativo de Burton, que incluye piezas originales, personajes icónicos y escenarios inspirados en sus películas más queridas.

La exhibición está basada en más de 200 bocetos originales cedidos por el cineasta, muchos de ellos nunca antes exhibidos, lo que la convierte en una experiencia única a nivel mundial.

El concepto creativo surge de una propuesta del equipo de la empresa española LETSGO, liderado por el productor y CEO Iñaki Fernández y el director creativo Felype de Lima, en estrecha colaboración con el propio Burton y su equipo.

Fechas, sede y costo de boletos

Las personas interesadas pueden registrarse en la lista de espera a través del sitio oficial timburtonlaberinto.com, lo que les dará acceso prioritario a la compra de boletos y a noticias exclusivas sobre la exposición.

  • Lugar: Centro Convex, Av. Ignacio Morones Prieto 1500, Nuevas Colonias, Monterrey, Nuevo León.
  • Fechas oficiales: Desde el 8 de mayo de 2026.
  • Boletos: Desde 350 pesos.

Sobre LETSGO Company

LETSGO Company es una productora, promotora y creadora de espectáculos y experiencias culturales que combina creatividad, tecnología y producción técnica de alto nivel para desarrollar proyectos que cautivan audiencias en todo el mundo.

La compañía opera mediante tres pilares: espectáculos en vivo, experiencias inmersivas y espacios propios. Entre sus producciones destacan versiones originales de grandes títulos como "The Phantom of the Opera" y "Cabaret", además de proyectos inmersivos de gran formato.

Con oficinas en España, México y Estados Unidos, la empresa mantiene una estrategia de expansión global enfocada en transformar espacios en mundos extraordinarios donde convergen la cultura y el entretenimiento.


