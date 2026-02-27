Realizan vigilancia en sierras de Coahuila para evitar incendios

El Gobierno de Coahuila implementará operativos en todas las zonas serranas de la entidad con el objetivo de prevenir incendios forestales, mediante la revisión de vehículos y la orientación directa a los turistas. La medida contempla no permitir la entrada de carbón o leña, materiales comúnmente utilizados para fogatas que representan un alto riesgo en áreas naturales.

El titular de Protección Civil en el estado, Ramiro Durán, informó que esta estrategia ya se aplica en algunos puntos y ahora será replicada en todas las sierras de la entidad. Explicó que los operativos incluyen inspecciones aleatorias a vehículos, acciones de concientización y, en caso necesario, el retiro de carbón o leña para evitar que se enciendan fogatas que puedan salirse de control.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población y a los visitantes para colaborar con estas disposiciones y priorizar la prevención. Señalaron que el objetivo principal es proteger los ecosistemas y reducir el riesgo de siniestros durante la temporada de mayor afluencia turística en las áreas naturales de Coahuila.

