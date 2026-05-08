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Nuevo León

Pide Conagua estar alertas ante lluvias y fuertes vientos en NL

Reitera Conagua el exhorto a permanecer atentos a cualquier aviso emitido por las autoridades oficiales para prevenir situaciones de riesgo

  • 08
  • Mayo
    2026

La Comisión Nacional del Agua⁠, a través del Organismo de Cuenca Río Bravo, exhortó a las autoridades y a la población en general a mantenerse atentos a los boletines oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante las condiciones climáticas que continúan registrándose en Nuevo León.

Durante un mensaje difundido este viernes, Luis Carlos Alatorre informó que el pronóstico emitido el día anterior se cumplió “a cabalidad”, luego de las lluvias intensas registradas en distintas zonas del estado, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey.

Detalló que desde el boletín emitido previamente se había advertido sobre lluvias puntuales importantes, posibilidad de caída de granizo y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.

Ante ello, el funcionario hizo un llamado a los municipios, al Estado y a la ciudadanía a mantenerse informados únicamente mediante las instancias oficiales, ya que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones del clima y la probabilidad de fenómenos meteorológicos.

Asimismo, explicó que de mayo a septiembre inicia el periodo húmedo en la región del Organismo de Cuenca Río Bravo, por lo que también compartieron información actualizada sobre los niveles de almacenamiento de las presas, cuyos registros corresponden a las 6:00 de la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026.

Informó que la presa Cerro Prieto se encuentra al 93.4 por ciento de su capacidad, mientras que La Boca registra un 84 por ciento y El Cuchillo mantiene un almacenamiento del 60.6 por ciento.

Finalmente, reiteró el exhorto a permanecer atentos a cualquier aviso emitido por las autoridades oficiales para prevenir situaciones de riesgo derivadas de las condiciones meteorológicas.


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