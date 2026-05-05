Tamaulipas prevé entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico para 2026

La temporada de ciclones y huracanes 2026 en el Atlántico se perfila con una actividad moderada, con la posible formación de entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos, informó la Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur de Tamaulipas.

El periodo oficial se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre e incluirá desde tormentas tropicales hasta huracanes de gran intensidad, de acuerdo con estimaciones elaboradas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros organismos especializados.

El subdirector regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, detalló que se espera la formación de entre cuatro y siete tormentas tropicales durante la temporada.

Asimismo, indicó que entre tres y cinco sistemas podrían alcanzar categoría de huracán nivel 1 o 2, mientras que de uno a dos podrían evolucionar a huracanes mayores, es decir, de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

En comparación con 2025, el pronóstico apunta a una menor cantidad de eventos, lo que podría traducirse en un impacto reducido para las costas del Golfo de México, señaló el funcionario.

“Este año se observa una disminución respecto al anterior, lo que podría representar un menor riesgo para la región”, explicó.

Chirinos Aguilar añadió que uno de los factores que influye en esta proyección es la presencia del fenómeno de El Niño, el cual tiende a inhibir la formación de ciclones en el Atlántico.

No obstante, advirtió que durante la temporada también se prevén lluvias significativas en la región, las cuales podrían beneficiar a diversos sectores productivos.

“Se esperan precipitaciones importantes que ayudarían a mitigar el estiaje y favorecer al sector agrícola en el sur de Tamaulipas”, apuntó.

Finalmente, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad durante la temporada.

Comentarios