Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tamaulipas_preve_entre_11_y_15_ciclones_atlantico_para_2026_35e05ea2c5
Tamaulipas

Tamaulipas prevé entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico para 2026

En comparación con 2025, el pronóstico apunta a una menor cantidad de eventos, lo que podría traducirse en un impacto reducido para las costas

  • 05
  • Mayo
    2026

La temporada de ciclones y huracanes 2026 en el Atlántico se perfila con una actividad moderada, con la posible formación de entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos, informó la Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur de Tamaulipas.

El periodo oficial se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre e incluirá desde tormentas tropicales hasta huracanes de gran intensidad, de acuerdo con estimaciones elaboradas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros organismos especializados.

El subdirector regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, detalló que se espera la formación de entre cuatro y siete tormentas tropicales durante la temporada.

Asimismo, indicó que entre tres y cinco sistemas podrían alcanzar categoría de huracán nivel 1 o 2, mientras que de uno a dos podrían evolucionar a huracanes mayores, es decir, de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

En comparación con 2025, el pronóstico apunta a una menor cantidad de eventos, lo que podría traducirse en un impacto reducido para las costas del Golfo de México, señaló el funcionario.

“Este año se observa una disminución respecto al anterior, lo que podría representar un menor riesgo para la región”, explicó.

Chirinos Aguilar añadió que uno de los factores que influye en esta proyección es la presencia del fenómeno de El Niño, el cual tiende a inhibir la formación de ciclones en el Atlántico.

No obstante, advirtió que durante la temporada también se prevén lluvias significativas en la región, las cuales podrían beneficiar a diversos sectores productivos.

“Se esperan precipitaciones importantes que ayudarían a mitigar el estiaje y favorecer al sector agrícola en el sur de Tamaulipas”, apuntó.

Finalmente, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad durante la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_06_at_5_34_54_PM_ba9e22bf55
Reporta Tamaulipas reducción histórica en movilidad migratoria
Whats_App_Image_2026_05_06_at_3_56_05_PM_98de14955e
Evacúan Torre Bicentenario en 7 minutos por Simulacro Nacional
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_bc9234400a
Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal
publicidad

Últimas Noticias

carreteras_nuevo_leon_miguel_flores_13c4c44e73
Miguel Flores destaca resultados de División Ambiental en 9 meses
Seleccion_Mexicana_4dd1597965
¡Sin bajas! Arranca la concentración de México para el Mundial
Whats_App_Image_2026_05_06_at_9_58_24_PM_e5fdc86d06
Afectado de Moca Verde exige devolución de fondos a Lobatón
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×