Refuerzan en Nuevo Laredo prevención por calor extremo

Ante el aumento de las temperaturas en la región, autoridades del Distrito de Salud para el Bienestar 5 y de la Dirección de Bienestar Social reforzaron las acciones preventivas para reducir riesgos de golpe de calor y deshidratación, además de garantizar la disponibilidad de antídotos para atender picaduras de animales ponzoñosos en hospitales públicos de la ciudad.

La titular del Distrito de Salud para el Bienestar 5, Gladys Cano Ramírez, informó que durante la temporada de calor se intensifica la difusión de medidas preventivas entre la población para evitar afectaciones a la salud derivadas de las altas temperaturas.

“Estamos trabajando en medidas preventivas de deshidratación y golpe de calor, que son situaciones muy importantes en nuestra región”, señaló.

La funcionaria explicó que el sector salud cuenta con faboterápicos para atender casos de picaduras de arañas, alacranes y víboras, los cuales se encuentran disponibles en hospitales públicos y deben aplicarse bajo estricta supervisión médica debido a los posibles efectos adversos que pueden presentarse.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social de Nuevo Laredo, Liliana Arjona Baroccio, indicó que cuando una persona recibe atención inicial en un hospital privado, se coordina su traslado inmediato a una institución pública para garantizar la aplicación adecuada del tratamiento.

Las autoridades precisaron que, aunque las picaduras de alacrán registradas en la región suelen ser de baja gravedad, es indispensable acudir a los servicios de urgencias para recibir valoración médica oportuna y prevenir complicaciones.

Fortalecen acciones de salud reproductiva

En el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública, el Distrito de Salud para el Bienestar 5 también reforzó las actividades de salud reproductiva dirigidas a mujeres y hombres en edad fértil.

La coordinadora de Salud Reproductiva, Adriana Alonso Espiricueta, informó que durante la jornada se realizan pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 30 a 65 años, además de exploraciones clínicas de mama y estudios de Papanicolaou.

“Tenemos esta semana enfocada en actividades relacionadas con la salud de la mujer, particularmente en salud reproductiva”, comentó.

Anuncian campaña de vasectomías sin bisturí

Asimismo, anunció que durante junio se llevará a cabo una nueva campaña de vasectomía sin bisturí, procedimiento ambulatorio que tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos.

La especialista destacó que las personas interesadas pueden registrarse directamente en la oficina de Salud Reproductiva, donde serán atendidas por médicos certificados.

Durante 2025 se realizaron alrededor de 200 procedimientos de este tipo y, para este año, las autoridades prevén superar esa cifra ante el creciente interés de la población masculina.

“Tenemos muy buena respuesta, cada vez más hombres participan y asumen esta responsabilidad”, afirmó Alonso Espiricueta.

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