Coahuila anunciará mega paquete de obras en marzo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que su administración presentará en marzo un mega paquete de obras de infraestructura, el cual contempla inversiones por miles de millones de pesos y la generación de miles de empleos en distintas regiones del estado.

El mandatario precisó que se trata de obras públicas que se desarrollarán mediante esquemas de participación público-privada, además de proyectos de infraestructura social que se ejecutarán en colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios de Coahuila, como parte de la estrategia de reactivación económica y generación de empleo para este año.

En cuanto al tren de pasajeros México–Nuevo Laredo, Jiménez Salinas señaló que ya se trabaja en la planeación del tramo que corresponde a Coahuila, y que se logró un acuerdo con el Gobierno federal para priorizar la contratación de mano de obra coahuilense, así como la proveeduría local, durante el desarrollo del proyecto.

El gobernador aclaró que aún no se cuenta con una cifra exacta de empleos, aunque estimó que serán miles de plazas las que se generen tanto por el proyecto ferroviario como por el paquete de mega obras estatales que se anunciará en las próximas semanas.

Indicó que este conjunto de proyectos permitirá detonar la obra pública durante 2026, al tiempo que se complementa con otras estrategias económicas del estado, como el impulso a parques industriales en regiones específicas, entre ellas la Región Carbonífera, donde se implementarán incentivos especiales para atraer inversión.

Jiménez Salinas subrayó que el objetivo central de estas acciones es fortalecer el empleo y el desarrollo económico, en un contexto nacional e internacional complejo, mediante infraestructura que tenga impacto directo en la economía local y regional.

