Finanzas

Se crean más de 182,000 empleos formales en febrero

Al hablar de Nuevo León, se reportó la generación de 16,730 puestos laborales 

  • 10
  • Marzo
    2026

Durante febrero, a nivel nacional se crearon 182,778 empleos formales, con lo que el país acumula 174,674 en el primer bimestre del año, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Con estos datos, el instituto eleva a más de 22.69 millones el total de empleos formales en el país, lo que representa un avance mensual del 0.8% y el mismo porcentaje anual. 

El crecimiento interanual es la “cifra máxima desde que se tenga registro, considerando solo los meses de febrero”. 

La institución destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales en lo que va de año son el de comunicaciones y transportes con 11% y el comercio del 3.9%. 

También informó de un incremento anual nominal del 7.2% en el salario medio, que alcanzó los $664.1 pesos diarios en febrero, “el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro”.

Al hablar de Nuevo León, se reportó la generación de 16,730 empleos en el mes de febrero. 

En el acumulado enero-febrero 2026 se generaron 28,438, los cuales representan el 16.3% del empleo nacional generado en el periodo. Esto ubica al estado en segundo lugar nacional en la generación de empleos.


