Sheinbaum impulsa obras carreteras en Coahuila

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de proyectos carreteros que se desarrollarán mediante esquemas de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, con el objetivo de fortalecer la infraestructura logística en el norte del país.

Dentro de este plan destacan tres obras consideradas estratégicas para Coahuila: la modernización de la carretera Saltillo–Monclova, la ampliación del nuevo cruce internacional Puerto Verde —también identificado como Piedras Negras III— y la interconexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe.

Estas obras buscan fortalecer la movilidad en zonas industriales y facilitar el intercambio comercial con Texas, en Estados Unidos.

Uno de los proyectos prioritarios es la modernización del tramo de la Carretera 57 entre Saltillo y Monclova, un corredor clave para el transporte de carga de sectores como el automotriz, acerero y manufacturero.

De acuerdo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, las obras se impulsarán a través de esquemas de coinversión que permitirán acelerar su construcción, conservación y rehabilitación.

El plan también contempla fortalecer el cruce fronterizo en Piedras Negras para ampliar su capacidad operativa y agilizar el tránsito de mercancías hacia Estados Unidos.

El programa forma parte de un conjunto de 18 proyectos carreteros que se desarrollan bajo modelos de participación público-privada, en los que se combinan recursos gubernamentales con inversión del sector privado para evitar que las obras dependan exclusivamente del presupuesto federal.

Uno de los instrumentos clave será el Fondo Nacional de Infraestructura, encargado de estructurar los contratos y supervisar el cumplimiento de los proyectos.

Entre las modalidades previstas destaca el esquema CMR (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), mediante el cual empresas privadas participan en la ejecución y mantenimiento de las carreteras sin que ello implique concesionar la infraestructura.

Bajo este modelo, el Estado mantiene la propiedad de las vías, mientras que la iniciativa privada aporta capital, asume ciertos riesgos financieros y recibe pagos condicionados al cumplimiento de estándares técnicos verificados por instancias independientes.

Tres obras estratégicas

El plan federal de infraestructura vial contempla tres proyectos prioritarios en Coahuila:

Modernización Saltillo–Monclova: rehabilitación de un corredor clave para la industria automotriz, acerera y manufacturera

Puerto Verde (Piedras Negras III): ampliación del cruce fronterizo en Piedras Negras para fortalecer el comercio con Estados Unidos

Conexión Saltillo–Ramos Arizpe: mejora de la movilidad en una zona con alto crecimiento industrial y logístico

