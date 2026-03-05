Informan resultado de reunión de seguridad con FIFA para Mundial

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de México intensifica la coordinación con la FIFA para afinar los protocolos de seguridad y movilidad en las ciudades sede.

Durante la conferencia matutina, la representante del país ante el torneo, Gabriela Cuevas, informó que autoridades federales sostuvieron recientemente una reunión con el organismo internacional para revisar los preparativos.

Reunión para afinar seguridad y movilidad

Cuevas explicó que el encuentro se realizó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se evaluaron distintos escenarios operativos para garantizar el desarrollo del torneo.

“Por instrucciones de nuestra presidenta tuvimos esta reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la que se abordaron distintos temas, tanto de seguridad como de movilidad”, explicó.

La funcionaria aseguró que el gobierno federal ya cuenta con respuestas y planes definidos ante las inquietudes planteadas por la FIFA.

“En los distintos temas que presentó FIFA teníamos respuestas muy claras porque el gobierno de México está trabajando con coordinación, con mucha colaboración y también con mucha comunicación”, señaló.

Imágenes compartidas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez muestran parte de la reunión establecida, en la que también se contó con la presencia del secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas.

Junto con mis compañeros del Gabinete de Seguridad, nos reunimos con personal de @FIFAWorldCup para coordinar las acciones que permitan a los visitantes y al pueblo de #México disfrutar del #MundialFIFA2026. 🇲🇽⚽️ @Claudiashein @OHarfuch @Defensamx1 @AlmiranteSrio @GabyCuevas… pic.twitter.com/3IuAgIi3Ew — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 4, 2026

Liberación de hoteles no representa un problema

Cuevas también aclaró versiones sobre la supuesta cancelación de reservaciones hoteleras en las ciudades sede del Mundial.

Explicó que en realidad la FIFA únicamente liberó habitaciones que había apartado previamente.

“FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las ciudades sede, pero al vencerse el plazo simplemente liberó esas reservaciones. No fue que cancelara las reservas”, explicó.

Además, detalló que el proceso funciona de forma similar a las tarifas cancelables que ofrecen las plataformas de reservación en línea.

“Fue solamente liberar habitaciones y no representa un problema, porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país”, indicó.

La funcionaria incluso recomendó a los aficionados aprovechar la disponibilidad actual.

“Más bien yo recomendaría que reserven ahora que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar”, comentó.

De acuerdo con datos de venta de boletos, dos de los partidos con mayor demanda mundial se disputarán en México, uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, lo que anticipa una alta afluencia de visitantes durante el torneo.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país se encuentra en fase de pruebas para verificar los operativos que se aplicarán durante el evento deportivo.

“Fue una muy buena reunión. Tenían algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos”, afirmó.

La mandataria explicó que también se revisan los esquemas de movilidad para evitar contratiempos el día de los partidos.

“Igual en el tema de movilidad hubo algunas recomendaciones, por ejemplo que no haya tráfico para llegar al estadio. Todo está planeado y estamos en el periodo de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo”, señaló.

Empresarios apuestan por México con millonaria inversión

En el mismo contexto, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó el buen momento que atraviesa la economía nacional de cara a los próximos años.

Señaló que empresarios mexicanos han manifestado confianza en el rumbo del país mediante importantes inversiones contempladas en el Plan México.

De acuerdo con la mandataria, el sector privado proyecta destinar alrededor de $100 mil millones de dólares en distintos proyectos estratégicos que abarcan infraestructura, industria y desarrollo económico.

Por otra parte, subrayó que estas inversiones reflejan el optimismo del empresariado sobre el desempeño económico del país y su crecimiento en el corto y mediano plazo.

