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Coahuila

Coahuila espera hasta 300 mil visitantes durante Mundial 2026

Coahuila proyecta recibir hasta 300 mil visitantes durante el Mundial de Futbol de 2026, principalmente por la cercanía con Monterrey

  • 26
  • Mayo
    2026

Coahuila proyecta recibir hasta 300 mil visitantes durante el Mundial de Futbol de 2026, principalmente por la cercanía con Monterrey y el interés de turistas nacionales e internacionales por hospedarse en zonas con mayor seguridad y conectividad, informaron autoridades turísticas y representantes hoteleros.

La encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Martha Moncada, señaló que aunque todavía existen estimaciones variables sobre el impacto real del evento, el estado ya se prepara para captar parte importante del turismo mundialista que llegará al noreste del país.

Indicó que actualmente se trabaja en capacitación para personal turístico, hotelero y de atención al visitante, con énfasis en servicio, hospitalidad, conocimiento de atractivos regionales e incluso fortalecimiento del idioma inglés.

“Lo más importante es la atención. El turista recuerda cómo lo trataron”, expresó.

La funcionaria explicó que durante el Mundial se instalarán módulos de promoción y touroperadores en Monterrey para atraer visitantes hacia destinos de Coahuila, aprovechando que los aficionados suelen buscar actividades turísticas entre partido y partido.

Añadió que factores como la seguridad, gastronomía y cercanía con Nuevo León podrían convertir a Saltillo, Arteaga, Parras y otras regiones en alternativas de hospedaje y recreación para visitantes.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, informó que actualmente las reservaciones hoteleras para fechas mundialistas rondan apenas el 15 por ciento en la región sureste.

Sin embargo, consideró que la ocupación podría incrementarse conforme avance el torneo y aumente la demanda de hospedaje fuera de Monterrey.

El empresario señaló que muchos visitantes podrían optar por hospedarse en Coahuila debido a problemas de saturación, altos costos y percepción de inseguridad en Nuevo León.

También indicó que los elevados precios de boletos y hospedaje en Monterrey han influido en que el comportamiento de reservaciones todavía sea moderado.

Dávila Rodríguez agregó que el sector hotelero mantiene coordinación con autoridades estatales y de seguridad para implementar esquemas de atención y vigilancia durante el Mundial, ante la expectativa de movilidad masiva en la región noreste del país. 


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