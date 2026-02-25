Podcast
Coahuila gana peso en el sindicalismo nacional

El mandatario subrayó que Medina ha sido un actor clave en el equilibrio entre trabajadores, empresas y gobierno en la entidad

  • 25
  • Febrero
    2026

La llegada de Tereso Medina Ramírez a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) coloca a Coahuila en una posición estratégica dentro del sindicalismo del país, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que el liderazgo del coahuilense puede traducirse en estabilidad laboral y mayor capacidad de gestión para el estado.

Destacan liderazgo y estabilidad laboral

El mandatario subrayó que Medina ha sido un actor clave en el equilibrio entre trabajadores, empresas y gobierno en la entidad, lo que ha permitido mantener un clima de estabilidad que dijo es uno de los principales atractivos para la inversión.

Jiménez señaló que, en un contexto nacional donde algunos sindicatos han sido vinculados a conflictos o intereses irregulares, el hecho de que el nuevo dirigente de la CTM no tenga relación con la delincuencia organizada representa un elemento de confianza para el sector productivo.

Añadió que este perfil ha sido reconocido incluso por la presidenta de México, quien según indicó valora la trayectoria y los resultados del líder sindical coahuilense.

Buscarán agenda conjunta en favor del empleo

El gobernador informó que ya sostuvo comunicación con Tereso Medina tras su nombramiento y que buscarán establecer una agenda conjunta para impulsar proyectos que fortalezcan el empleo formal y la relación laboral en la entidad.

Con este nombramiento, Coahuila no solo mantiene influencia en materia de seguridad y gobernabilidad, sino que ahora suma presencia en la estructura sindical nacional, en un momento clave para la economía del país.


