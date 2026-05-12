Coahuila mantiene fin de clases hasta el 15 de julio

Coahuila votó en contra de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio y logró que se mantuviera el calendario oficial hasta el 15 de julio, al considerar que recortar cinco semanas de clases afectaría el aprendizaje de estudiantes y provocaría complicaciones académicas, legales y familiares.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn, confirmaron que durante la reunión nacional educativa realizada con autoridades federales y estatales, Coahuila defendió la permanencia del calendario originalmente aprobado para el ciclo 2025-2026.

La propuesta federal planteaba concluir clases desde el 5 de junio debido a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol 2026, situación que finalmente fue rechazada por varios estados.

Garza Fishburn explicó que uno de los principales argumentos de Coahuila fue evitar afectaciones al desarrollo académico y socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que el calendario escolar debe cumplir legalmente con un mínimo de 185 días efectivos de clases, por lo que una reducción abrupta colocaba al sistema educativo fuera del marco establecido por la Ley General de Educación.

Además, señaló que cancelar cinco semanas del ciclo afectaría procesos administrativos, laborales y la planeación familiar de miles de personas que ya tenían organizadas actividades de verano.

“Lo más importante era cuidar el trayecto formativo de nuestras niñas y niños”, señaló el funcionario estatal.

El secretario de Educación agregó que Coahuila mantiene actualmente protocolos para enfrentar temperaturas extremas sin necesidad de suspender de forma anticipada el ciclo escolar.

Explicó que cada escuela tiene capacidad para aplicar ajustes temporales como modificación de horarios, suspensión de actividades al aire libre o educación en casa dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

Por su parte, Manolo Jiménez sostuvo que la propuesta federal no resultaba viable debido a que el Mundial únicamente impactará de manera directa a tres sedes del país.

También señaló que el calor extremo no se limita únicamente al mes de junio, ya que julio y agosto suelen registrar temperaturas aún más elevadas.

El mandatario estatal afirmó que otro de los factores considerados fue el impacto para madres de familia, quienes tendrían que enfrentar un periodo vacacional mucho más largo para sus hijos.

“Imagínense perder cinco semanas de clases. Eso en la parte académica sí tiene impacto”, declaró.

Jiménez explicó que las semanas restantes del ciclo escolar siguen teniendo valor pedagógico y permiten reforzar contenidos antes del cambio de grado escolar.

Además, destacó que maestras y maestros continúan desarrollando actividades académicas y formativas durante ese periodo.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que la decisión de mantener el calendario hasta el 15 de julio permitirá cerrar el ciclo escolar conforme al plan de estudios originalmente establecido para el ciclo 2025-2026.

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