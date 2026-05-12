Coahuila multará venta irregular de terrenos campestres

El Gobierno de Coahuila advirtió que aplicará multas superiores al millón de pesos contra personas o desarrolladores que vendan terrenos campestres sin permisos, uso de suelo autorizado o documentación legal correspondiente.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Gobierno luego de detectar la promoción y comercialización de predios irregulares en distintas zonas del estado.

De acuerdo con las autoridades, algunos desarrollos carecen de autorizaciones municipales, factibilidad de servicios básicos y permisos establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Coahuila.

Autoridades alertan por riesgos patrimoniales

El Estado señaló que estas operaciones representan un riesgo patrimonial para familias que realizan inversiones sin verificar la situación legal de los terrenos.

Según la legislación vigente, quienes realicen actos de venta, promoción, cesión o transferencia fuera de la normatividad podrían enfrentar sanciones de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos o hasta el 20 por ciento del valor comercial del inmueble.

Además, propietarios o desarrolladores que construyan o comercialicen predios sin autorización podrían recibir multas de hasta 5 mil UMAS, equivalentes a más de 585 mil pesos por cada acto irregular.

Sanciones incluyen clausuras y arrestos administrativos

Las sanciones también contemplan clausuras de obras, demoliciones y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

El Gobierno estatal exhortó a la población a verificar antes de cualquier compra que los predios se encuentren debidamente registrados y cuenten con autorizaciones oficiales emitidas por autoridades municipales y estatales.

La advertencia ocurre en medio de reportes recientes sobre desarrollos campestres promovidos de manera irregular en distintas regiones de Coahuila.

Comentarios