Captura_de_pantalla_2026_02_05_173854_313e266753
Coahuila

Coahuila mantiene saldo blanco ante frentes fríos

Protección Civil dijo que no hay muertes por frío y mantendrá vigilancia hasta el 15 de mayo y cerca de 100 refugios, mientras investiga un caso en Torreón

  • 05
  • Febrero
    2026

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, informó que hasta ahora Coahuila mantiene saldo blanco durante la temporada de frentes fríos, sin fallecimientos relacionados directamente con las bajas temperaturas.

Precisó que únicamente se investiga en Torreón el caso de una persona en situación de calle cuyo fallecimiento, de manera preliminar, estaría vinculado a intoxicación por sustancias y no al clima, a la espera del dictamen oficial.

Señaló que la vigilancia continuará de forma permanente hasta el cierre de la temporada invernal el 15 de mayo, mientras se monitorean los nuevos frentes fríos que, aunque menos intensos, todavía provocarán mañanas frías en varias regiones del estado.

Durán García destacó que cerca de 100 refugios temporales siguen disponibles en los 38 municipios para proteger a la población vulnerable, como parte de un trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

Subrayó que el uso de tecnología y sistemas de monitoreo ha permitido anticiparse a riesgos y evitar incidentes graves.

Además, explicó que Protección Civil ya se prepara para el arranque de la temporada de incendios forestales y, posteriormente, la de lluvias, reforzando acciones preventivas para mantener la seguridad de las familias coahuilenses.


Comentarios

