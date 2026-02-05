Podcast
Coahuila

Fiscal General del Estado confirma cambios en delegaciones

Fernández Montañez explicó que todos estos cambios también responden a la nueva Ley Orgánica para la Fiscalía, la cual representa una reforma de avanzada

  • 05
  • Febrero
    2026

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó cambios en las delegaciones de la dependencia en el estado, destacando el regreso de Everardo Lazo Chapa como delegado, esta vez en la región Centro-Norte.

“Hacemos varios enroques, unas rotaciones, que obedecen a varios factores  algunos de los perfiles tienen una rotación que obedece a eso, a ocupar nuevas unidades, coordinaciones y vicefiscalías.

“Laguna II es la delegación que ve los temas de San Pedro, de Madero, y ahí no teníamos un delegado como tal, ahí llega el licenciado Iván… Everardo Lazo Chapa a la Región Centro-Desierto. Lo conozco desde hace como 16 años, es un hombre con mucha experiencia”.

Lazo Chapa ocupó la titularidad de la delegación Sureste durante la administración anterior, cuando Gerardo Márquez Guevara ocupó la Fiscalía General de Coahuila.

Fernández Montañez explicó que todos estos cambios también responden a la nueva Ley Orgánica para la Fiscalía, la cual representa una reforma de avanzada y será una de las más innovadoras a nivel nacional. 

 


