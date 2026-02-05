Podcast
Coahuila

Stellantis inicia producción nacional de Ram 1500 en Saltillo

De acuerdo con la empresa, el arranque de esta línea fortalece la capacidad productiva del complejo y consolida a México como un punto estratégico

  • 05
  • Febrero
    2026

Stellantis México anunció la salida de la primera Ram 1500 fabricada en México para su comercialización en el país, ensamblada en la nueva Planta Saltillo Truck Light Duty, lo que marca el inicio formal de la producción de este modelo para el mercado interno, además de su manufactura destinada a exportación.

Modelo ensamblado en Saltillo

La unidad producida corresponde a una Ram 1500 4x4 Crew Cab Bighorn, y representa un nuevo capítulo en la estrategia industrial de la compañía en México, al incorporar producción enfocada directamente al consumo nacional desde el complejo de Saltillo.

De acuerdo con la empresa, el arranque de esta línea fortalece la capacidad productiva del complejo y consolida a México como un punto estratégico dentro de la operación global de Stellantis, no solo como plataforma exportadora, sino también como centro de manufactura orientado al mercado interno.

Capacidad operativa y mano de obra especializada

Durante el evento realizado en la planta, Carlos Rivera, vicepresidente de Manufactura de Stellantis México, destacó que la salida de esta primera unidad refleja la capacidad operativa y la mano de obra especializada que participa en el nuevo proyecto industrial instalado en Coahuila.

Estrategia de expansión y empleo regional

La producción de la Ram 1500 para México se suma a los modelos que Stellantis ya ensambla en el país para distintos mercados internacionales y forma parte de la estrategia de expansión de operaciones de la compañía, orientada a atender la demanda local y fortalecer el empleo en la región.

Integración a la red industrial de Stellantis

Con la puesta en marcha de esta producción, la nueva Planta Saltillo Truck Light Duty se integra de lleno a la red industrial de Stellantis en México, ampliando el portafolio de vehículos ensamblados en el estado y reforzando la presencia de la industria automotriz en Coahuila.


