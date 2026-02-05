INE sortea letra D y meses para funcionarios de casilla

El Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para la selección de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Local 2025–2026 en Coahuila, cuya jornada electoral se celebrará el próximo 7 de junio.

Durante una sesión del Consejo General, se realizó el sorteo correspondiente para definir la letra base del primer apellido que servirá como criterio de selección, resultando elegida la letra “D”. Este procedimiento se suma al sorteo previo del mes de nacimiento, efectuado el 18 de diciembre de 2025, en el que se determinó que julio y agosto serían los meses considerados para la insaculación.

Con base en ambos criterios, serán tomadas como referencia las y los ciudadanos nacidos en julio y agosto cuyo primer apellido inicie con la letra “D”, quienes podrán ser seleccionados para integrar las casillas del proceso electoral en la entidad.

El procedimiento contempla la insaculación del 13 por ciento de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores de Coahuila, que al corte del 15 de enero de 2026 asciende a 2 millones 458 mil 944 personas. Como resultado, más de 369 mil ciudadanas y ciudadanos serán visitados en sus domicilios por personal del INE.

Las visitas estarán a cargo de las y los capacitadores asistentes electorales, quienes notificarán a las personas seleccionadas y les brindarán información sobre la importancia de participar como funcionariado de casilla durante la jornada electoral.

Comentarios