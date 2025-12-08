Podcast
Coahuila

Coahuila prohíbe venta de pirotecnia en fiestas decembrinas

Protección Civil anuncia cero permisos para cohetes en el estado, priorizando seguridad, fauna y reducción de riesgos en diciembre

Las autoridades de Coahuila cerraron la puerta este año a cualquier autorización para mover o vender pirotecnia en el estado. La Subsecretaría de Protección Civil informó que, rumbo a las celebraciones decembrinas, no se emitirá ningún permiso, una decisión orientada a impedir la instalación de puestos y ferias temporales, particularmente en Arteaga.

El subsecretario Ramiro Durán explicó que la medida prioriza la seguridad de la población, la protección del entorno natural y la reducción del impacto que las explosiones generan en mascotas y fauna doméstica. Por ello, llamó al Ayuntamiento de Arteaga a alinearse con esta disposición, pues la localidad ha sido escenario de la conocida “Feria del Cohete” en años anteriores.

La dependencia subrayó que la resolución se apega al reglamento estatal que regula la fabricación, almacenamiento, venta, consumo y traslado de explosivos, vigente desde marzo de 2008. Actualmente, no existe ningún permiso autorizado en Coahuila para realizar actividades relacionadas con pirotecnia.

Protección Civil también exhortó a las corporaciones de seguridad a reforzar los operativos para detectar, asegurar y sancionar a quienes incumplan la normativa, con el objetivo de prevenir incidentes que cada fin de año incrementan la carga en los servicios de emergencia.

El uso de artefactos pirotécnicos representa un riesgo elevado, incluso para personas con experiencia. Datos del CENAPRED y de Protección Civil estatal indican que, durante diciembre, las atenciones médicas por quemaduras pueden incrementarse hasta en un 40 por ciento.


