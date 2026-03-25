Refuerzan seguridad con rehabilitación de cuartel del GRS

El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la rehabilitación del cuartel general del Grupo de Reacción Sureste (GRS), perteneciente a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura en materia de seguridad pública en la capital coahuilense.

El proyecto busca brindar espacios dignos y adecuados para el desempeño de los elementos encargados de resguardar a la población.

Durante el evento, el edil destacó que la seguridad es una prioridad en su administración, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al tiempo que reconoció el compromiso de los elementos del GRS, quienes diariamente arriesgan su integridad para mantener la tranquilidad de las familias de Saltillo.

Subrayó que estas acciones contribuyen directamente al desarrollo de la ciudad al garantizar condiciones de paz y orden.

Por su parte, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que la rehabilitación incluyó mejoras en dormitorios, sanitarios, regaderas, cocina y comedor, así como la renovación total del mobiliario para beneficio de los 98 elementos.

En representación del grupo, la oficial Margarita agradeció las mejoras, señalando que el cuartel es como una segunda casa, por lo que reiteró el compromiso de continuar trabajando por la seguridad de Saltillo.

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