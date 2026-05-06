Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
20260506_142038_353b607567
Tamaulipas

Persisten robos a autotransporte en carreteras pese a vigilancia

La Conatram señala que estados del centro y sur continúan como focos rojos pese al refuerzo de seguridad, afectando operadores, mercancías y cadenas logísticas

  • 06
  • Mayo
    2026

Aunque en diversas carreteras federales del país se ha reforzado la presencia de corporaciones de seguridad, la incidencia de robos y ataques contra transportistas continúa siendo una problemática grave, particularmente en estados del centro del país.

Arturo Puente, consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), señaló que entidades como Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Tabasco y Veracruz siguen siendo focos rojos para el traslado de mercancías, afectando de manera directa a operadores, unidades y a toda la cadena logística nacional.

Puente destacó que, si bien se ha percibido una mayor movilización de fuerzas de seguridad en algunos tramos carreteros, los resultados aún son insuficientes frente al hartazgo del gremio transportista, que diariamente enfrenta robos, violencia e incluso asesinatos de operadores. 

Subrayó que el autotransporte moviliza más del 80 por ciento de la carga vinculada al puerto de Altamira, por lo que garantizar carreteras seguras y en buen estado debe ser una prioridad estratégica para fortalecer el comercio exterior y proteger una actividad económica fundamental para el país.

El consejero nacional de Conatram reconoció acciones recientes del gobierno en materia de seguridad, incluyendo capturas relevantes de grupos delictivos, pero insistió en que las autoridades deben intensificar esfuerzos para ofrecer resultados más contundentes.

Asimismo, resaltó el crecimiento superior al 10 por ciento en la actividad portuaria de Altamira y el aumento en exportaciones e importaciones hacia Estados Unidos, principal socio comercial de México, contexto que consideró una oportunidad clave para fortalecer la economía nacional, siempre y cuando se resuelva el problema de inseguridad que persiste en las principales rutas del transporte de carga.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00001_4fb4b6b800
Celebran el 202 aniversario de Nuevo León como estado libre
IMG_6408_a2f0d320e5
Ningún estado de Morena supera a Coahuila en seguridad: Jiménez
ormuz_iran_be17c20daa
Implementa Irán normas de tránsito marítimo en estrecho de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

image00001_4fb4b6b800
Celebran el 202 aniversario de Nuevo León como estado libre
IMG_6408_a2f0d320e5
Ningún estado de Morena supera a Coahuila en seguridad: Jiménez
EH_UNA_FOTO_0db21be418
Cuñada de Alfredo del Mazo gana en la Corte pleito por daño moral
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×