Coahuila

Coahuila refuerza control de residuos industriales y reciclaje

Autoridades buscan garantizar disposición segura de residuos y fomentar responsabilidad ambiental en empresas y ciudadanía del estado

  • 08
  • Octubre
    2025

El especialista ambiental Javier Calderón advirtió que el manejo inadecuado de residuos industriales representa un riesgo creciente para el medio ambiente y los sistemas de agua, por lo que exhortó a fortalecer la cultura de reciclaje y la correcta disposición de materiales peligrosos en el estado.

El experto explicó que casos como el reciente hallazgo de baterías industriales que fueron depositados en un camino ejidal de Cañada Ancha en el municipio de Ramos Arizpe, evidencia la falta de conciencia ambiental sobre el destino de los desechos que se generan tanto en hogares como en la industria.

Calderón destacó que Coahuila cuenta con infraestructura formal y empresas autorizadas para el tratamiento y disposición final de residuos, situación que no ocurre en todos los estados del país.

Por ello, insistió en aprovechar esa capacidad y reforzar la vigilancia sobre establecimientos informales, como chatarreras o centros de acopio, que operan sin las autorizaciones necesarias.

Asimismo, reconoció las acciones emprendidas por los ayuntamientos de Ramos Arizpe y Saltillo, que han intensificado los operativos de supervisión y verificación en negocios dedicados al manejo de materiales reciclables, especialmente ante el incremento de residuos de origen industrial.

Calderón concluyó que la solución depende tanto de las autoridades como de la ciudadanía, al recordar que cada persona es responsable del impacto ambiental que generan sus propios desechos.

Buscan mayor control en el destino de residuos empresariales en Coahuila

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila trabaja en el fortalecimiento de la trazabilidad de los residuos industriales y empresariales, con el objetivo de garantizar que estos tengan un manejo y disposición final adecuados, luego de detectarse prácticas irregulares como el abandono de contenedores con desechos peligrosos en la región Sureste.

La titular de la dependencia, Susana Estens, explicó que actualmente se busca que todos los generadores de residuos —incluidas las empresas y negocios establecidos— conozcan y cumplan sus obligaciones ambientales, registrándose en la Plataforma Ambiental Integral de Coahuila, la cual permite identificar qué tipo de residuos generan, en qué cantidad y a dónde se destinan.  

La funcionaria señaló que esta herramienta digital permitirá a la Secretaría y a los propios sujetos obligados rastrear el destino final de los residuos, asegurando que lleguen a sitios autorizados y no a vertederos ilegales.

Finalmente, la secretaria hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al señalar que la disposición adecuada de los desechos no depende solo del sector industrial, sino también de los hogares y la cultura ambiental de la población.


