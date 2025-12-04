Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fitch_saltillo_bandera_ratings_f1253fe4f1
Coahuila

Fitch mantiene a Saltillo con buena nota crediticia del país

Saltillo obtuvo la máxima calificación crediticia a nivel nacional ya que ha mostrado buenos niveles financieros y libres de deudas

  • 04
  • Diciembre
    2025

Fitch Ratings confirmó nuevamente a Saltillo con la máxima calificación crediticia a nivel nacional, ‘AAA (mex)’, además de ratificar la nota internacional ‘BBB’, determinada por el techo soberano de México.

La agencia destacó que la capital coahuilense ha mostrado un manejo financiero sólido en los últimos cinco años, impulsado por una recaudación eficiente, operación presupuestal favorable, altos niveles de liquidez y la ausencia total de nueva deuda. 

El informe de Fitch también señaló que el municipio mantiene una evaluación neutral en materia de transparencia, políticas contables, reportes financieros y administración de pasivos, lo que reduce riesgos y fortalece su posición crediticia. De acuerdo con el gobierno municipal, estos resultados reflejan el trabajo del alcalde Javier Díaz González para sostener finanzas ordenadas y claras, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

En relación con la calificación internacional, Díaz González explicó que Saltillo se encuentra cuatro niveles por debajo de su capacidad crediticia real debido a la limitación que impone la calificación soberana del país, lo que impide que un municipio supere al gobierno federal.

Sin esa restricción, puntualizó, Saltillo estaría al nivel de ciudades como Milán o Bucarest. Asimismo, recordó que en octubre Standard & Poor’s elevó la calificación del municipio a ‘mxAA+’ con perspectiva estable, reafirmando el desempeño financiero destacado de la ciudad. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_04_at_3_37_17_PM_cb9ed234d4
PRI propone fortalecer a la Fiscalía Ambiental en Nuevo León
rechaza_caintra_98dd77bccb
Rechazan empresarios alza de impuestos del Paquete Fiscal 2026
imagenes_eipsten_ineditas_714557038a
Difunden imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones
Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_49_01_PM_a50557a3d0
Presume Samuel García atractivos de Nuevo León para el Mundial
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
publicidad
×