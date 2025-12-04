Fitch mantiene a Saltillo con buena nota crediticia del país

Fitch Ratings confirmó nuevamente a Saltillo con la máxima calificación crediticia a nivel nacional, ‘AAA (mex)’, además de ratificar la nota internacional ‘BBB’, determinada por el techo soberano de México.

La agencia destacó que la capital coahuilense ha mostrado un manejo financiero sólido en los últimos cinco años, impulsado por una recaudación eficiente, operación presupuestal favorable, altos niveles de liquidez y la ausencia total de nueva deuda.

El informe de Fitch también señaló que el municipio mantiene una evaluación neutral en materia de transparencia, políticas contables, reportes financieros y administración de pasivos, lo que reduce riesgos y fortalece su posición crediticia. De acuerdo con el gobierno municipal, estos resultados reflejan el trabajo del alcalde Javier Díaz González para sostener finanzas ordenadas y claras, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

En relación con la calificación internacional, Díaz González explicó que Saltillo se encuentra cuatro niveles por debajo de su capacidad crediticia real debido a la limitación que impone la calificación soberana del país, lo que impide que un municipio supere al gobierno federal.

Sin esa restricción, puntualizó, Saltillo estaría al nivel de ciudades como Milán o Bucarest. Asimismo, recordó que en octubre Standard & Poor’s elevó la calificación del municipio a ‘mxAA+’ con perspectiva estable, reafirmando el desempeño financiero destacado de la ciudad.

