Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_b78dcc8b41
Nuevo León

Medio Ambiente brinda recomendaciones para temporada navideña

Lozano Caballero sugiere que para reducir el impacto en el ambiente se utilice el periódico como envoltura y luces decorativas de larga vida

  • 01
  • Diciembre
    2025

Al encabezar la conferencia estatal denominada "Nuevo León Informa", el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía para reducir el impacto de residuos durante esta época decembrina.

Reutiliza decoraciones como medida ambiental

Entre las sugerencias impartidas por el titular de la dependencia se encuentra:

  • Priorizar decoraciones de larga vida útil.
  • Utilizar luces LED de bajo consumo.
  • Usar temporizadores para reducir el consumo energético.

6051e298d66b36c085a9d18ace1eded2.jpg

  • Desechar luces dañadas.
  • Intercambia y vende decoraciones.
  • Llevar pino natural a centros de acopio.

Evita envolturas con papel metálico

  • Reutilizar bolsas de regalo.
  • Utilizar periódico, planos, telas, cajas como envoltura

700cc1c052c7eb19fc95b0174456bdca.jpg

  • Evitar el papel metálico o con brillantina
  • Decorar con elementos naturales
  • Separa el papel para reciclarlo

Ideas para regalos navideños

  • No comprar mascotas
  • Regalar árboles o plantas como zuculentas
  • Regalar experiencias:
    • Suscripciones
    • Experiencias
    • Cenas
    • Actividades
    • Regalos hechos manualmente

Evitar desechables para cena navideña

  • Planificar comidas
  • Dona exceso de alimentos
  • Reutilizar las sobras de comida, con nuevos guisos

b0b87f5743d86e2aab845d73a3a7e7b2.jpg

  • Usar termos en posadas
  • Busca artículos de cartón

Otras recomendaciones 

  • Reporta el ruido exceso al 070
  • Evitar uso y compra de pirotecnia

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_30_T120717_852_c1c283f3f7
Piden evitar pirotecnia en peregrinaciones por bienestar animal
Whats_App_Image_2025_11_29_at_8_26_43_PM_2c4d8420df
Arranca el espíritu decembrino en la zona metropolitana
niebla_vialidad_leones_687921a6d0
Afecta neblina vialidad en Paseo de los Leones
publicidad

Últimas Noticias

inter_ice_la_ce383a2d33
Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA
Whats_App_Image_2025_12_02_at_10_21_17_PM_7321eb8cd4
Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal
Lupita_Jones_84fb9b4287
Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×