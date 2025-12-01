Medio Ambiente brinda recomendaciones para temporada navideña

Al encabezar la conferencia estatal denominada "Nuevo León Informa", el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía para reducir el impacto de residuos durante esta época decembrina.

Reutiliza decoraciones como medida ambiental

Entre las sugerencias impartidas por el titular de la dependencia se encuentra:

Priorizar decoraciones de larga vida útil.

Utilizar luces LED de bajo consumo.

Usar temporizadores para reducir el consumo energético.

Desechar luces dañadas.

Intercambia y vende decoraciones.

Llevar pino natural a centros de acopio.

Evita envolturas con papel metálico

Reutilizar bolsas de regalo.

Utilizar periódico, planos, telas, cajas como envoltura

Evitar el papel metálico o con brillantina

Decorar con elementos naturales

Separa el papel para reciclarlo

Ideas para regalos navideños

No comprar mascotas

Regalar árboles o plantas como zuculentas

Regalar experiencias:

Suscripciones Experiencias Cenas Actividades Regalos hechos manualmente



Evitar desechables para cena navideña

Planificar comidas

Dona exceso de alimentos

Reutilizar las sobras de comida, con nuevos guisos

Usar termos en posadas

Busca artículos de cartón

Otras recomendaciones

Reporta el ruido exceso al 070

Evitar uso y compra de pirotecnia

