Coahuila sale del semáforo rojo de alertas por deuda

Coahuila dejó atrás el semáforo rojo y naranja en materia de endeudamiento y por primera vez aparece en verde dentro del sistema de alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Así lo informó José María Morales Padilla, administrador fiscal general, tras participar en la reunión nacional de funcionarios fiscales celebrada la semana pasada en Puebla.

El funcionario explicó que este cambio es histórico para el estado, que en años anteriores había figurado con altos niveles de alerta financiera. “Por primera vez en la historia, Coahuila aparece en verde en el sistema de alertas de Hacienda. Esto refleja la disciplina financiera con la que se está trabajando desde el inicio de la actual administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez”, señaló.

Morales Padilla destacó que este resultado no solo mejora la posición de la entidad frente a la federación, sino que también fortalece su calificación crediticia y la capacidad de acceso a mejores condiciones en financiamiento público.

“Pasar del rojo al verde en tan poco tiempo es un logro importante, que se traduce en confianza y estabilidad para el estado”, apuntó.

Durante el encuentro en Puebla, los representantes de las entidades federativas revisaron escenarios sobre inflación, crecimiento económico y el paquete fiscal federal.

En este contexto, Coahuila fue reconocido por su avance en materia de recaudación local, donde ha alcanzado niveles competitivos a nivel nacional.

El administrador fiscal general subrayó que mantener esta disciplina será clave para los próximos años.

“Hoy Coahuila se encuentra en verde y con un primer lugar nacional en ingresos propios, pero el reto es sostener esta ruta con políticas responsables que permitan seguir blindando las finanzas del estado”.

Con este cambio, Coahuila mejora su perfil financiero y envía un mensaje positivo a inversionistas y organismos nacionales, consolidando la gestión fiscal como uno de los pilares de la administración estatal.

