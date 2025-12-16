Coahuila en vigilancia por primer caso de 'Súper Gripe' en México

Este martes, el Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el primer caso de la variante de influenza A(H3N2), conocida como “Súper Gripe”, a través de la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, hizo un llamado a la población para que no se alarmen ante la aparición de este padecimiento. Destacó que los síntomas son similares a los de la gripe estacional, común en esta época del año. Sin embargo, la H3N2 presenta una capacidad de contagio significativamente mayor.

En una entrevista, Aguirre subrayó que los síntomas pueden ser más leves en personas que ya han recibido la vacuna contra la influenza. Por ello, exhortó a la población a acudir a las clínicas o centros de salud más cercanos para recibir esta inmunización.

Las autoridades de salud continúan monitoreando la situación para garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía.

