Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_16_at_8_41_41_PM_2_4f446d47db
Coahuila

Alcaldes de Coahuila refuerzan prohibición de venta de pirotecnia

La medida incluye la venta de pirotecnia por cualquier medio, incluso a través de Internet, al considerarse una actividad de alto riesgo

  • 16
  • Diciembre
    2025

Los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila cerraron filas con el titular de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán, para reforzar la prohibición de la venta de cuetes y el almacenamiento de pólvora, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

La medida incluye la venta de pirotecnia por cualquier medio, incluso a través de Internet, al considerarse una actividad de alto riesgo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que estas acciones buscan evitar tragedias derivadas del manejo y resguardo inadecuado de materiales explosivos.

Pirotecnia

Subrayó que las autoridades municipales trabajarán de manera coordinada con Protección Civil para vigilar y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa vigente en todo el estado.

Díaz González recordó que hace unas semanas se registró una tragedia en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, donde el almacenamiento ilegal de pólvora para la venta de cohetes provocó la pérdida de varias vidas.

“No queremos que algo así se repita ni en Saltillo ni en ningún municipio de Coahuila”, enfatizó, al reiterar el llamado a la ciudadanía a respetar la prohibición y denunciar cualquier actividad irregular relacionada con pirotecnia.

Pirotecnia


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

u_OEC_4_ANV_5d_NXG_5_TPJ_5ouvtiwfi_WOILO_4_At_Es_PTQG_4f3fe0296a
Destaca Miguel Flores labores de Protección Civil en invierno
ingresa_al_altiplano_el_limones_12f270c9d9
Procesan a 'El Limones', jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia
coahuila_exacaldesa_muquiz_deb1394ed8
Tras ignorar citatorios, Fiscalía va por exalcaldesa de Múzquiz
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×