Central de Autobuses de Saltillo lista para la temporada navideña

La Central de Autobuses de la ciudad de Saltillo se encuentra preparada para atender el incremento de pasajeros durante la temporada alta navideña, considerada una de las más demandantes del año.

Desde este fin de semana se prevé una intensa actividad, por lo que el personal encargado de la venta de boletos y atención a usuarios aseguró estar listo para recibir tanto a quienes salen de la ciudad como a quienes regresan para pasar las fiestas decembrinas.

Ante el aumento en la afluencia, se recomienda a los viajeros adquirir sus boletos con anticipación, preferentemente en línea, para evitar contratiempos y largas filas.

Asimismo, se sugiere comprar el viaje redondo cuando sea posible, ya que la disponibilidad de asientos suele reducirse conforme se acercan las fechas más importantes de la temporada.

Los destinos con mayor demanda abarcan diferentes puntos dentro del estado y otras entidades del país; sin embargo, algunos pasajeros aprovechan estas fechas para viajar a destinos turísticos de playa, como Acapulco.

La central mantiene operativos especiales para garantizar un servicio ordenado y seguro durante el periodo vacacional.

