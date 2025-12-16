Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_16_at_8_29_10_PM_1_e62c4a0ed0
Coahuila

Central de Autobuses de Saltillo lista para la temporada navideña

Desde este fin de semana se prevé una intensa actividad, por lo que el personal encargado de la venta de boletos y atención a usuarios aseguró estar listo

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Central de Autobuses de la ciudad de Saltillo se encuentra preparada para atender el incremento de pasajeros durante la temporada alta navideña, considerada una de las más demandantes del año.

Desde este fin de semana se prevé una intensa actividad, por lo que el personal encargado de la venta de boletos y atención a usuarios aseguró estar listo para recibir tanto a quienes salen de la ciudad como a quienes regresan para pasar las fiestas decembrinas.

Ante el aumento en la afluencia, se recomienda a los viajeros adquirir sus boletos con anticipación, preferentemente en línea, para evitar contratiempos y largas filas.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 8.29.10 PM.jpeg

Asimismo, se sugiere comprar el viaje redondo cuando sea posible, ya que la disponibilidad de asientos suele reducirse conforme se acercan las fechas más importantes de la temporada.

Los destinos con mayor demanda abarcan diferentes puntos dentro del estado y otras entidades del país; sin embargo, algunos pasajeros aprovechan estas fechas para viajar a destinos turísticos de playa, como Acapulco.

La central mantiene operativos especiales para garantizar un servicio ordenado y seguro durante el periodo vacacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_estafa_fans_bad_bunny_70cd929c97
Estafan con $24,000 pesos a fans de Bad Bunny en CDMX
desfile_navidad_santa_catarina1_ade79a95fc
Realiza Santa Catarina primer desfile navideño de la temporada
finanzas_cena_8954cc1e70
Saldrá un 20% más cara cena de Navidad y Año Nuevo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×